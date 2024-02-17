Україна потрапила до топ-5: результат жіночої естафети на ЧС-2024 з біатлону

Суботню програму чемпіонату світу з біатлону відкривала жіноча естафетна гонка. Золоті медалі у цій дисципліні завоювали французькі біатлоністки.

Збірну України у жіночій естафеті представляла четвірка у складі Ірини Петренко, Юлії Джими, Анастасії Меркушиної та Христини Дмитренко. Українки вже виступали таким складом на Кубку світу, а тому були сподівання на вдалий виступ, пише 24 Канал.

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Обійшлися без штрафних кіл

Першою з українок розпочала естафету Ірина Петренко. Вона використала лише один додатковий патрон. Проте у швидкості українка поступалася суперниця і передала естафету на десятому місці.

Юлія Джима зуміла піднятися на сьоме місце. Олімпійська чемпіонка бездоганно відстріляла на першому вогневому рубежі, а на другому використала один додатковий патрон.

Третій етап естафети дістався Анастасії Меркушиній. Українська біатлоністка використала п'ять додаткових патронів та все ж зберегла для України сьоме місце.

Фінішерка збірної України Христина Дмитренко "чисто" відстріляла "лежку", але на "стійці" використала три додаткові патрони. Проте наша команда обійшлася без штрафних кіл. Це дозволила Дмитренко фінішувати п'ятою.

Перемогу у жіночій естафеті святкувала збірна Франції, яка виступала у складі Жюстін Бреза-Буше, Лу Жанмонно, Софі Шово і Жюлії Сімон. "Срібло" дісталося Швеції, а "бронза" – представницям Німеччини. Відзначимо невдалий виступ збірних Норвегії та Італії – чинних чемпіонок світу.

Результат жіночої естафети на ЧС-2024 з біатлону

1. Франція (2+11) 1:15:00.8 години

2. Швеція (1+12) +38.3

3. Німеччина (0+9) +1:14.2

4. Естонія (0+11) +1:40.1

5. Україна (0+10) +2:08.8

(0+10) +2:08.8 6. Польща (0+3) +2:14.6

Суботню програму чемпіонату світу з біатлону завершить естафета серед чоловіків. Гонка розпочнеться о 17:00 за київським часом.