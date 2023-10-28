Спіткнулися на аутсайдері: Україна несподівано програла Таїланду на ЧС-2023 з мініфутболу

В другому турі групового раунду ЧС-2023 з мініфутболу збірна України зустрічалася з Таїландом. Результат поєдинку мав важливе значення для обох суперників.

Україна – Таїланд 0:2

Голи: Тіпаном, 16, Вірают, 50+2

У суботу, 28 жовтня, відбувся матч 2-го туру чемпіонату світу з мініфутболу між збірними України й Таїланду. До звітного поєдинку "синьо-жовті" підійшли в статусі лідера групи С, а "Бойові слони" – аутсайдера, пише 24 канал.

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Неприємна сенсація чемпіонату

У першому матчі Мундіалю українці легко обіграли Алжир з рахунком 9:1, а Таїланд з розгромним рахунком поступився Чехії – 0:6. Тож підопічні Мельника вважалися фаворитом зустрічі.

Проте "синьо-жовті" не були схожі самі на себе. В середині першого тайму команда Мельника пропустила м'яч. Результативним ударом відзначився Чінда Тіпаном.

Усі намагання українців відігратися завершилися нічим. Наприкінці зустрічі за гру рукою червону картку отримав Андрій Слінкін. Однак таїландці не зуміли реалізувати пенальті.

Щоб вирвати бодай нічию, тренер збірної України замінив воротаря на польового гравця, але це не принесло результату. У компенсований час Таїланд забив другий гол та здобув перемогу 2:0.

Після поразки від Таїланду збірна України опустилася на третє місце групи С. У вирішальному матчі групового етапу "синьо-жовті" зіграють проти Чехії.

Нашу збірну влаштує лише перемога. Матч відбудеться 30 жовтня. Зазначимо, що в наступний раунд вийдуть дві найкращі збірні з квартету.

Нагадаємо, чемпіонат світу 2023 з мініфутболу в ОАЕ триватиме з 26 жовтня до 4 листопада.