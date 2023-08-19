Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: склад збірної України та календар змагань
Джерело:НОК України
19 серпня у столиці Угорщини Будапешті розпочнеться чемпіонат світу з легкої атлетики. Україна на світовому форумі буде представлена командою з 29 атлетів.
Вперше з 2017 року чемпіонат світу відбудеться в Європі. У змаганнях, які триватимуть з 19 до 27 серпня, візьмуть участь 2000 атлетів з понад 200 країн світу. Впродовж турніру буде розіграно 49 комплектів нагород.
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Україну на ЧС-2023 з легкої атлетики представлятимуть 29 спортсменів та спортсменок. Одразу сім атлетів будуть представлені у стрибках у висоту. Особливі медальні сподівання пов'язані з виступами Ярослави Магучіх, Ірини Геращенко, Марини Бех-Романчук, Анни Рижикової, Михайло Кохана, Романа Кокошка. Вісім українців вперше візьмуть участь в чемпінаті світу.
Склад збірної України
- Жінки: Ярослава Магучіх, Ірина Геращенко, Юлія Левченко, Юлія Чумаченко (стрибки у висоту), Марина Бех-Романчук (потрійний стрибок, стрибки у довжину), Марія Сіней (потрійний стрибок), Ірина Климець (метання молота), Анна Рижикова, Вікторія Ткачук (400 м/б), Наталія Кроль, Ольга Ляхова (800 м), Катерина Карпюк (400 м), Наталія Стребкова (3000 м/п), Людмила Оляновська, Олена Собчук, Ганна Шевчук, (спортивна ходьба, 20 км), Василина Сидорчук, Аліна Цвілій (спортивна ходьба, 35 км).
- Чоловіки: Андрій Проценко, Олег Дорощук, Дмитро Нікітін (стрибки у висоту), Михайло Кохан (метання молота), Артур Фельфнер (метання списа), Владислав Малихін (стрибки з жердиною), Роман Кокошко (штовхання ядра), Олександр Погорілко (400 м), Сергій Світличний (спортивна ходьба, 20 км), Ігор Главан, Іван Банзерук (спортивна ходьба, 35 км).
Змагання триватимуть впродовж дев'яти днів. В суботу, 19 серпня, о 9:50 стартує фінал у спортивній ходьбі на 20 кілометрів серед чоловіків.
Календар змагань
19 серпня, день 1, (4 комплекти медалей)
Ранкова сесія
09:50. Спортивна ходьба 20 км, чоловіки. Фінал
11:30. Штовхання, чоловіки. Кваліфікація
11:35. Семиборство, жінки. 100 м з бар'єрами
12:05. Змішана естафета 4х400. Попередні забіги
12:35. 3000 м з перешкодами, чоловіки. Попередні забіги
12:45. Стрибки у висоту, жінки. Кваліфікація
13:00. Метання молота, чоловіки. Кваліфікація, група A
13:25. Стрибки у довжину, жінки. Кваліфікація
13:35. Біг 100 м, чоловіки. Попередній раунд
14:15. Біг 1500 м, жінки. Попередні забіги
14:40. Метання молота, чоловіки. Кваліфікація, група B
Вечірня сесія
19:15. Церемонія відкриття
20:02. Біг 1500 м, чоловіки. Попередні забіги
20:05. Семиборство, жінки. Штовхання ядра
20:10. Метання диска, чоловіки. Кваліфікація, група A
20:35. Потрійний стрибок, чоловіки. Кваліфікація
20:43. Біг 100 м, чоловіки. Попередні забіги
21:30. Семиборство, жінки. Біг 200 м
21:35. Штовхання ядра, чоловіки. Фінал
21:40. Метання диска, чоловіки. Кваліфікація, група B
21:55. Біг 10000 м, жінки. Фінал
22:47. Змішана естафета 4х400 м. Фінал.
20 серпня, день 2, (6 комплектів медалей)
Ранкова сесія
08:15. Спортивна ходьба 20 км, жінки. Фінал
10:00. Метання диска, жінки. Кваліфікація, група A
10:35. Біг 400 м, жінки. Попередні забіги
10:50. Семиборство, жінки. Стрибки у довжину
11:25. Біг 400 м, чоловіки. Попередні забіги
11:30. Метання диска, жінки. Кваліфікація, група B
11:35. Стрибки у висоту, чоловіки. Кваліфікація
12:25. Біг 400 м з бар'єрами, чоловіки. Попередні забіги
13:00. Семиборство, жінки. Метання списа, група A
13:10. Біг 100 м, жінки. Попередні забіги
14:05. Біг 110 м з бар'єрами, чоловіки. Попередні забіги
14:05. Семиборство, жінки. Метання списа, група B
Вечірня сесія
17:35. Біг 100 м, чоловіки. Півфінали
17:55. Стрибки у довжину, жінки. Фінал
18:05. Біг 1500 м, жінки. Півфінали
18:35. Біг 1500 м, чоловіки. Півфінали
18:50. Метання молота, чоловіки. Фінал
19:00. Семиборство, жінки. Біг 800 м (Фінал)
19:25. Біг 10000 м, чоловіки. Фінал
20:05. Біг 100 м, чоловіки. Фінал.
21 серпня, день 3, (4 комплекти медалей)
Вечірня сесія
19:40. Стрибки з жердиною, жінки. Кваліфікація
19:50. Біг 400 м з бар'єрами, жінки. Попередні забіги
20:35. Біг 400 м, чоловіки. Півфінали
20:40. Потрійний стрибок, чоловіки. Фінал
21:05. Біг 110 м з бар'єрами, чоловіки. Півфінали
21:30. Метання диска, чоловіки. Фінал
21:35. Біг 100 м, жінки. Півфінали
22:10. Біг 400 м, жінки. Півфінали
22:40. Біг 110 м з бар'єрами, чоловіки. Фінал
22:50. Біг 100 м, жінки. Фінал.
22 серпня, день 4, (4 комплекти медалей)
Вечірня сесія
19:40. Біг 100 м з бар'єрами, жінки. Попередні забіги
20:20. Біг 800 м, чоловіки. Попередні забіги
20:55. Стрибки у висоту, чоловіки. Фінал
21:20. Метання диска, жінки. Фінал
21:25. Біг 400 м з бар'єрами, жінки. Півфінали
22:00. Біг 400 м, чоловіки. Півфінали
22:30. Біг 1500 м, жінки. Фінал
22:42. Біг 3000 м з перешкодами, чоловіки. Фінал.
23 серпня, день 5, (4 комплекти медалей)
Ранкова сесія
11:05. Біг 800 м, жінки. Попередні забіги
11:15. Стрибки з жердиною, чоловіки. Кваліфікація
11:20. Метання списа, жінки. Кваліфікація, група A
12:10. Біг 5000 м, жінки. Попередні забіги
12:15. Стрибки у довжину, чоловіки. Кваліфікація
12:55. Метання списа, жінки. Кваліфікація, група B
13:05. Біг 200 м, жінки. Попередні забіги
13:50. Біг 200 м, чоловіки. Попередні забіги
Вечірня сесія
20:00. Метання молота, жінки. Кваліфікація, група A
20:10. Потрійний стрибок, жінки. Кваліфікація
20:30. Стрибки з жердиною, жінки. Фінал
20:45. Біг 3000 м з перешкодами, жінки. Попередні забіги
21:35. Метання молота, жінки. Кваліфікація, група B
21:40. Біг 100 м з бар'єрами, жінки. Півфінали
22:15. Біг 1500 м, чоловіки. Фінал
22:35. Біг 400 м, жінки. Фінал
22:50. Біг 400 м з бар'єрами, чоловіки. Фінал.
24 серпня, день 6, (7 комплектів медалей)
Ранкова сесія
08:00. Спортивна ходьба 35 км, чоловіки. Фінал
08:00. Спортивна ходьба 35 км, жінки. Фінал
Вечірня сесія
20:00. Біг 5000 м, жінки. Попередні забіги
20:30. Стрибки у довжину, чоловіки. Фінал
20:45. Біг 200 м, жінки. Півфінали
21:15. Метання молота, жінки. Фінал
21:20. Біг 200 м, чоловіки. Півфінал
21:50. Біг 800 м, чоловіки. Півфінал
22:25. Біг 100 м з бар'єрами, жінки. Фінал
22:35. Біг 400 м, чоловіки. Фінал
22:50. Біг 400 м з бар'єрами, жінки. Фінал.
25 серпня, день 7, (4 комплекти медалей)
Ранкова сесія
11:05. Десятиборство, чоловіки. Біг 100 м
11:10. Метання списа, чоловіки. Кваліфікація, група A
11:20. Стрибку у висоту, жінки. Кваліфікація
11:55. Десятиборство, чоловіки. Стрибки у висоту
12:45. Метання списа, чоловіки. Кваліфікація, група B
13:20. Десятиборство, чоловіки. Штовхання ядра
Вечірня сесія
19:30. Десятиборство, чоловіки. Стрибки у висоту
20:30. Біг 4х100 м, чоловіки. Попередні забіги
20:35. Потрійний стрибок, жінки. Фінал
21:00. Біг 4х100 м, жінки. Попередні забіги
21:20. Метання списа, жінки. Фінал
21:25. Біг 800 м, жінки. Півфінали
22:05. Десятиборство, чоловіки. Біг 400 м
22:40. Біг 200 м, жінки. Фінал
22:50. Біг 200 м, чоловіки. Фінал.
26 серпня, день 8, (8 комплектів медалей)
Ранкова сесія
08:00. Марафон, жінки. Фінал
11:05. Десятиборство, чоловіки. 110 м з бар'єрами
11:25. Штовхання ядра, жінки. Кваліфікація
12:00. Десятиборство, чоловіки. Метання диска, група A
13:05. Десятиборство, чоловіки. Метання диска, група B
15:00. Десятиборство, чоловіки. Стрибки з жердиною
Вечірня сесія
20:05. Десятиборство, чоловіки. Метання списа, група A
20:25. Стрибки з жердиною, чоловіки. Фінал
20:30. Біг 4х400 м, чоловіки. Попередні забіги
20:55. Біг 4х400 м, жінки. Попередні забіги
21:10. Десятиборство, чоловіки. Метання списа, група B
21:15. Штовхання ядра, жінки. Фінал
21:30. Біг 800 м, чоловіки. Фінал
21:50. Біг 5000 м, жінки. Фінал
22:25. Десятиборство, чоловіки. Біг 1500 м (Фінал)
22:40. Біг 4х100 м, чоловіки. Фінал
22:50. Біг 4х100 м, жінки. Фінал.
27 серпня, день 9, (8 комплектів медалей)
Ранкова сесія
08:00. Марафон, чоловіки. Фінал
Вечірня сесія
21:05. Стрибки у висоту, жінки. Фінал
21:10. Біг 5000 м, чоловіки. Фінал
21:20. Метання списа, чоловіки. Фінал
21:45. Біг 800 м, жінки. Фінал
22:10. Біг 3000 м з перешкодами, жінки. Фінал
22:37. Біг 4х400 м, чоловіки. Фінал
22:47. Біг 4х400 м, жінки. Фінал.