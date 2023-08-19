Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: склад збірної України та календар змагань

19 серпня у столиці Угорщини Будапешті розпочнеться чемпіонат світу з легкої атлетики. Україна на світовому форумі буде представлена командою з 29 атлетів.

Вперше з 2017 року чемпіонат світу відбудеться в Європі. У змаганнях, які триватимуть з 19 до 27 серпня, візьмуть участь 2000 атлетів з понад 200 країн світу. Впродовж турніру буде розіграно 49 комплектів нагород.

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Україну на ЧС-2023 з легкої атлетики представлятимуть 29 спортсменів та спортсменок. Одразу сім атлетів будуть представлені у стрибках у висоту. Особливі медальні сподівання пов'язані з виступами Ярослави Магучіх, Ірини Геращенко, Марини Бех-Романчук, Анни Рижикової, Михайло Кохана, Романа Кокошка. Вісім українців вперше візьмуть участь в чемпінаті світу.

Склад збірної України

Жінки: Ярослава Магучіх, Ірина Геращенко, Юлія Левченко, Юлія Чумаченко (стрибки у висоту), Марина Бех-Романчук (потрійний стрибок, стрибки у довжину), Марія Сіней (потрійний стрибок), Ірина Климець (метання молота), Анна Рижикова, Вікторія Ткачук (400 м/б), Наталія Кроль, Ольга Ляхова (800 м), Катерина Карпюк (400 м), Наталія Стребкова (3000 м/п), Людмила Оляновська, Олена Собчук, Ганна Шевчук, (спортивна ходьба, 20 км), Василина Сидорчук, Аліна Цвілій (спортивна ходьба, 35 км).

Ярослава Магучіх, Ірина Геращенко, Юлія Левченко, Юлія Чумаченко (стрибки у висоту), Марина Бех-Романчук (потрійний стрибок, стрибки у довжину), Марія Сіней (потрійний стрибок), Ірина Климець (метання молота), Анна Рижикова, Вікторія Ткачук (400 м/б), Наталія Кроль, Ольга Ляхова (800 м), Катерина Карпюк (400 м), Наталія Стребкова (3000 м/п), Людмила Оляновська, Олена Собчук, Ганна Шевчук, (спортивна ходьба, 20 км), Василина Сидорчук, Аліна Цвілій (спортивна ходьба, 35 км). Чоловіки: Андрій Проценко, Олег Дорощук, Дмитро Нікітін (стрибки у висоту), Михайло Кохан (метання молота), Артур Фельфнер (метання списа), Владислав Малихін (стрибки з жердиною), Роман Кокошко (штовхання ядра), Олександр Погорілко (400 м), Сергій Світличний (спортивна ходьба, 20 км), Ігор Главан, Іван Банзерук (спортивна ходьба, 35 км).

Змагання триватимуть впродовж дев'яти днів. В суботу, 19 серпня, о 9:50 стартує фінал у спортивній ходьбі на 20 кілометрів серед чоловіків.

Календар змагань

19 серпня, день 1, (4 комплекти медалей)

Ранкова сесія

09:50. Спортивна ходьба 20 км, чоловіки. Фінал

11:30. Штовхання, чоловіки. Кваліфікація

11:35. Семиборство, жінки. 100 м з бар'єрами

12:05. Змішана естафета 4х400. Попередні забіги

12:35. 3000 м з перешкодами, чоловіки. Попередні забіги

12:45. Стрибки у висоту, жінки. Кваліфікація

13:00. Метання молота, чоловіки. Кваліфікація, група A

13:25. Стрибки у довжину, жінки. Кваліфікація

13:35. Біг 100 м, чоловіки. Попередній раунд

14:15. Біг 1500 м, жінки. Попередні забіги

14:40. Метання молота, чоловіки. Кваліфікація, група B

Вечірня сесія

19:15. Церемонія відкриття

20:02. Біг 1500 м, чоловіки. Попередні забіги

20:05. Семиборство, жінки. Штовхання ядра

20:10. Метання диска, чоловіки. Кваліфікація, група A

20:35. Потрійний стрибок, чоловіки. Кваліфікація

20:43. Біг 100 м, чоловіки. Попередні забіги

21:30. Семиборство, жінки. Біг 200 м

21:35. Штовхання ядра, чоловіки. Фінал

21:40. Метання диска, чоловіки. Кваліфікація, група B

21:55. Біг 10000 м, жінки. Фінал

22:47. Змішана естафета 4х400 м. Фінал.

20 серпня, день 2, (6 комплектів медалей)

Ранкова сесія

08:15. Спортивна ходьба 20 км, жінки. Фінал

10:00. Метання диска, жінки. Кваліфікація, група A

10:35. Біг 400 м, жінки. Попередні забіги

10:50. Семиборство, жінки. Стрибки у довжину

11:25. Біг 400 м, чоловіки. Попередні забіги

11:30. Метання диска, жінки. Кваліфікація, група B

11:35. Стрибки у висоту, чоловіки. Кваліфікація

12:25. Біг 400 м з бар'єрами, чоловіки. Попередні забіги

13:00. Семиборство, жінки. Метання списа, група A

13:10. Біг 100 м, жінки. Попередні забіги

14:05. Біг 110 м з бар'єрами, чоловіки. Попередні забіги

14:05. Семиборство, жінки. Метання списа, група B

Вечірня сесія

17:35. Біг 100 м, чоловіки. Півфінали

17:55. Стрибки у довжину, жінки. Фінал

18:05. Біг 1500 м, жінки. Півфінали

18:35. Біг 1500 м, чоловіки. Півфінали

18:50. Метання молота, чоловіки. Фінал

19:00. Семиборство, жінки. Біг 800 м (Фінал)

19:25. Біг 10000 м, чоловіки. Фінал

20:05. Біг 100 м, чоловіки. Фінал.

21 серпня, день 3, (4 комплекти медалей)

Вечірня сесія

19:40. Стрибки з жердиною, жінки. Кваліфікація

19:50. Біг 400 м з бар'єрами, жінки. Попередні забіги

20:35. Біг 400 м, чоловіки. Півфінали

20:40. Потрійний стрибок, чоловіки. Фінал

21:05. Біг 110 м з бар'єрами, чоловіки. Півфінали

21:30. Метання диска, чоловіки. Фінал

21:35. Біг 100 м, жінки. Півфінали

22:10. Біг 400 м, жінки. Півфінали

22:40. Біг 110 м з бар'єрами, чоловіки. Фінал

22:50. Біг 100 м, жінки. Фінал.

22 серпня, день 4, (4 комплекти медалей)

Вечірня сесія

19:40. Біг 100 м з бар'єрами, жінки. Попередні забіги

20:20. Біг 800 м, чоловіки. Попередні забіги

20:55. Стрибки у висоту, чоловіки. Фінал

21:20. Метання диска, жінки. Фінал

21:25. Біг 400 м з бар'єрами, жінки. Півфінали

22:00. Біг 400 м, чоловіки. Півфінали

22:30. Біг 1500 м, жінки. Фінал

22:42. Біг 3000 м з перешкодами, чоловіки. Фінал.

23 серпня, день 5, (4 комплекти медалей)

Ранкова сесія

11:05. Біг 800 м, жінки. Попередні забіги

11:15. Стрибки з жердиною, чоловіки. Кваліфікація

11:20. Метання списа, жінки. Кваліфікація, група A

12:10. Біг 5000 м, жінки. Попередні забіги

12:15. Стрибки у довжину, чоловіки. Кваліфікація

12:55. Метання списа, жінки. Кваліфікація, група B

13:05. Біг 200 м, жінки. Попередні забіги

13:50. Біг 200 м, чоловіки. Попередні забіги

Вечірня сесія

20:00. Метання молота, жінки. Кваліфікація, група A

20:10. Потрійний стрибок, жінки. Кваліфікація

20:30. Стрибки з жердиною, жінки. Фінал

20:45. Біг 3000 м з перешкодами, жінки. Попередні забіги

21:35. Метання молота, жінки. Кваліфікація, група B

21:40. Біг 100 м з бар'єрами, жінки. Півфінали

22:15. Біг 1500 м, чоловіки. Фінал

22:35. Біг 400 м, жінки. Фінал

22:50. Біг 400 м з бар'єрами, чоловіки. Фінал.

24 серпня, день 6, (7 комплектів медалей)

Ранкова сесія

08:00. Спортивна ходьба 35 км, чоловіки. Фінал

08:00. Спортивна ходьба 35 км, жінки. Фінал

Вечірня сесія

20:00. Біг 5000 м, жінки. Попередні забіги

20:30. Стрибки у довжину, чоловіки. Фінал

20:45. Біг 200 м, жінки. Півфінали

21:15. Метання молота, жінки. Фінал

21:20. Біг 200 м, чоловіки. Півфінал

21:50. Біг 800 м, чоловіки. Півфінал

22:25. Біг 100 м з бар'єрами, жінки. Фінал

22:35. Біг 400 м, чоловіки. Фінал

22:50. Біг 400 м з бар'єрами, жінки. Фінал.

25 серпня, день 7, (4 комплекти медалей)

Ранкова сесія

11:05. Десятиборство, чоловіки. Біг 100 м

11:10. Метання списа, чоловіки. Кваліфікація, група A

11:20. Стрибку у висоту, жінки. Кваліфікація

11:55. Десятиборство, чоловіки. Стрибки у висоту

12:45. Метання списа, чоловіки. Кваліфікація, група B

13:20. Десятиборство, чоловіки. Штовхання ядра

Вечірня сесія

19:30. Десятиборство, чоловіки. Стрибки у висоту

20:30. Біг 4х100 м, чоловіки. Попередні забіги

20:35. Потрійний стрибок, жінки. Фінал

21:00. Біг 4х100 м, жінки. Попередні забіги

21:20. Метання списа, жінки. Фінал

21:25. Біг 800 м, жінки. Півфінали

22:05. Десятиборство, чоловіки. Біг 400 м

22:40. Біг 200 м, жінки. Фінал

22:50. Біг 200 м, чоловіки. Фінал.

26 серпня, день 8, (8 комплектів медалей)

Ранкова сесія

08:00. Марафон, жінки. Фінал

11:05. Десятиборство, чоловіки. 110 м з бар'єрами

11:25. Штовхання ядра, жінки. Кваліфікація

12:00. Десятиборство, чоловіки. Метання диска, група A

13:05. Десятиборство, чоловіки. Метання диска, група B

15:00. Десятиборство, чоловіки. Стрибки з жердиною

Вечірня сесія

20:05. Десятиборство, чоловіки. Метання списа, група A

20:25. Стрибки з жердиною, чоловіки. Фінал

20:30. Біг 4х400 м, чоловіки. Попередні забіги

20:55. Біг 4х400 м, жінки. Попередні забіги

21:10. Десятиборство, чоловіки. Метання списа, група B

21:15. Штовхання ядра, жінки. Фінал

21:30. Біг 800 м, чоловіки. Фінал

21:50. Біг 5000 м, жінки. Фінал

22:25. Десятиборство, чоловіки. Біг 1500 м (Фінал)

22:40. Біг 4х100 м, чоловіки. Фінал

22:50. Біг 4х100 м, жінки. Фінал.

27 серпня, день 9, (8 комплектів медалей)

Ранкова сесія

08:00. Марафон, чоловіки. Фінал

Вечірня сесія

21:05. Стрибки у висоту, жінки. Фінал

21:10. Біг 5000 м, чоловіки. Фінал

21:20. Метання списа, чоловіки. Фінал

21:45. Біг 800 м, жінки. Фінал

22:10. Біг 3000 м з перешкодами, жінки. Фінал

22:37. Біг 4х400 м, чоловіки. Фінал

22:47. Біг 4х400 м, жінки. Фінал.