Йоганнес Бьо йде за рекордом Б'єрндалена на ЧС, Підручний знову у топ-10 у персьюті

Четвертий змагальний день ЧС-2023 з біатлону у німецькому Обергофі закінчував чоловічий персьют. Дмитру Підручному трохи не вдалось, аби заїхати у квіти.

Норвежці продовжували свою гегемонію в Обергофі. Йоганнес Бьо вже із першої стрільби зберіг лідерство та на самоті проводив гонку. Першу частину персьюту молодший із братів Бьо пройшов ідеально – 10 із 10-ти, інформує 24 канал.

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Такий же сценарій гонки лідер персьюту продовжив у другій частині гонки. Йоганнес вибив на стійці 10 іх 10-ти, а останнє коло переслідування залишилось лише формальністю. Бьо-молодший навіть дозволив собі по-чемпіонськи підійняти вгору руку одразу після стрільби.

Стурла Легрейд теж "чисто" відстрілявся на усіх чотирьох вогневих рубежах та вийшов на трасу другим.

За "бронзу" велась боротьба між Себастьяном Самуельссоном та Тар'єй Бьо.

Йоганнес Бьо – тріумфатор персьюту чемпіонату світу-2023 з біатлону. Другим фінішував Легрейд. Третє місце вирвав на останньому колі Самуельссон.

Результати чоловічої гонки переслідування

1. Йоганнес Бьо (Норвегія, 0+0+0+0) 33:34.5

2. Стурла Лейгред (Норвегія, 0+0+0+0) +1:11.2

3. Себастьян Самуельссон (Швеція, 0+0+0+2) +1:54.1

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8. Дмитро Підручний (Україна, 0+0+2+0) +2:52.0

20. Антон Дудченко (0+0+1+1) +3:59.2

39. Артем Прима (1+0+1+2) +5:25.9

40. Богдан Цимбал (0+1+2+1) +5:38.8

Майже ідеальний початок для українців

Дмитро Підручний став першим біатлоністом, який перервав норвезькі баталії на старті переслідування. Українець вийшов на трасу під п'ятим номером. Також Україну у чоловічому персьюті представляли Антон Дудченко, Богдан Цимбал та Артем Прима.

Підручний не став одразу кидатись у бій та дещо програвав конкурентам на першому колі. Лідером після першої стрільби вийшов Йоганнес Бьо. Його старший брат Тар'єй теж не схибив. Підручний взяв приклад із норвежців та вибив 5 із 5-ти.

Дудченко теж вибив усі мішені та вийшов на друге коло вже 14-м, хоча стартував 21-м. Цимбал відпрацював на нуль свою першу лежку та став вже 25-м.

На жаль, Прима перервав точну стрільбу українців під час густого туману в Обергофі – один промах був у пасиві Артема. На друге коло Прима вийшов 49-м.

Топ-5 для Підручного

Бьо-молодший на самоті їхав на другому колі та навіть мав право на одну хиби. Але Йоганнес відстрілявся точно. Перегони за Йоганнесом продовжились. Норвежці продовжити вибивати усі мішені, що й зробив Підручний. Дмитро вийшов із другої стрільби вже четвертим. Відставання до третьої позиції складало вже 17 секунд.

Дудченко вслід за капітаном збірної України вибив нуль. Антон вийшов на дистанцію 13-м. Ще одну сходинку українець скинув завдяки точній стрільбі.

Цимбал не зміг підтримати стрільбу Дудченка та Підручного – один промах. А от Прима реабілітувався, закривши 5 із 5-ти. Хлопці посідали 30-те та 33-тє місця відповідно.

Йоганнеса не зупинити

На третій стрільбі брати Бьо розлучились. Йоганнес пройшов вогневий рубіж "чисто", а от Тар'єй схибив двічі. Натомість другим став Стурла Легрейд.

На жаль, не задалась третя стрільба у Підручного. Дмитро вибив лише три із п'яти мішеней та опустився вже на 10-ту сходинку.

Дудченко теж не вибив одну мішень та вийшов на передостаннє коло 17-м.

Прима випередив Цимбала завдяки меншій кількості промахів – один проти двох у Богдана. Відповідно на передостаннє коло українці пішли 33-м та 40-м відповідно.

Чемпіонське коло Бьо-молодшого

Бьо-молодший наче з кулемета вибив 5 зі 5-ти та пішов на останнє для себе чемпіонське коло. Легрейд теж вибив усі мішені, але відставав від лідера на 1 хвилину 12 секунд.

На останньому вогневому рубежі найбільша боротьба була за "бронзу". Крістіансен та Бьо-старший пішли на два штрафні кола. Чим не змогли скористатись суперники, які теж пішли на додаткові метри.

Остання стрільба була бездоганною від Підручного – Дмитро вийшов на останнє коло 7-м.

Інші українці схибили на стрільбі: Дудченко – один промах, Прима – два, а Цимбал одного разу не потрапив у мішень.

Підручний вдруге поспіль заїхав у топ-10 – восьме місце. Ще один чудовий виступ Дмитра після перенесеної операції на розірваному меніску. Дудченко показав другий найкращий час серед українців – 20-й результат.

Прима та Цимбал перетнули фінішну пряму відповідно на 39-й та 40-й позиціях.