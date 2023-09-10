Уболівальники заспівали популярний хіт "Путін – х**ло" на ЧС-2023 з баскетболу: вірусне відео
Підійшов до закінчення чемпіонат світу-2023 з баскетболу, який відбувався одразу у трьох країнах (Філіппінах, Індонезії, Японії). Під час одного з фінальних матчів на трибунах пролунав відомий хіт "Путін – х**ло".
Популярний хіт про Владіміра Путіна пролунав під час матчу ЧС-2023 з баскетболу Латвія – Литва. Прямо під час поєдинку латвійські та литовські уболівальники в унісон заспівали славнозвісну пісню, повідомляє 24 Канал.
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Відомий український хіт почули навіть на Філіппінах
Нагадаємо, що авторами хіта "Путін – х**ло" є ультрас харківського Металіста, який вперше заспівав це 30 березня 2014 року на спільному фанатському марші разом із фанами донецького Шахтаря.
Тепер ця кричалка пролунала не лише на футбольних матчах.
Литовці і латвійці вкотре продемонстрували свою солідарність Україні.
Відео, як "Путін – х**ло" заспівали на ЧС-2023 з баскетболу
Відзначимо, що у поєдинку за 5-те місце на баскетбольному Мундіалі-2023 розгромно перемогла Латвія – 98:63. Відповідно Литва стала шостою.
Чемпіоном світу-2023 стала Німеччини, як сенсаційно вибила з боротьби за "золото" фаворитів турніру США, а у фіналі переграла Сербію – 83:77. Серби стали віцечемпіонами світу.
Натомість американці програли Канаді у матчі за "бронзу" – 118:127.