Блекаут на ЧС-2022: під час матчу Бразилія – Швейцарія на стадіоні зникло світло

Футбольний матч між збірними Бразилії та Швейцарії на чемпіонаті світу 2022 в Катарі довелося на короткий час зупинити. Причиною стало те, що на стадіоні зникло світло.

Матч між збірним Бразилії та Швейцарії в понеділок, 28 листопада, провели на стадіоні "974". Цей стадіон після чемпіонату світу буде розібраний.

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Наприкінці першого тайму на 44-й хвилині, коли футболісти збірної Бразилії збиралися подавати кутовий, на стадіоні неочікувано пропало освітлення. Світилися лише рекламні щити навколо поля.

Зважаючи, що в грі була пауза, поки бразильці готувалися подати кутовий, то арбітр не дав сигнал про те, що гру можна продовжити.

Та за десять секунд освітлення на стадіоні з'явилося, і гра поновилася