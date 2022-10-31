Франція втратила лідера напередодні ЧС-2022: він забивав за них у фіналі минулого Мундіалю

Поль Погба все ніяк не може відновитись після операції на коліні. Футболіст досі не дебютував після повернення в Ювентус, а тепер ще і вимушений пропустити чемпіонат світу.

Поль півроку без футболу

Наприкінці листопада у Катарі почнеться чемпіонат світу з футболу. У 2022 році Мундіаль пройде незвично взимку через те, що країною-господаркою є Катар і кліматичні умови влітку там неприйнятні для футболу.

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Одним з основних фаворитів змагання є чинний чемпіон світу – збірна Франції. Однак напередодні ЧС "Ле Бле" почала атакувати епідемія травм. Стало відомо, що Мундіаль в Катарі пропустить півзахисник Ювентуса Поль Погба.

Агент футболіста Рафаела Пімента повідомила, що хавбек ще не закінчив реабілітацію після операції на коліні. Відзначимо, що Поль не виходив в офіційних матчах з квітня цього року, коли він ще грав за Манчестер Юнайтед. У складі "старої синьори" він ще не зіграв.

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Кадрові проблеми чемпіонів

Нагадаємо, що Франція не зможе розраховувати на Мундіалі на Нголо Канте та Майка Меньяна. Крім того, є питання щодо відновлення Рафаеля Варана, Люки Ернандеса та Ібраїми Конате.

Поль Погба провів за збірну Франції 91 поєдинок, забивши 11 голів. Один з них був як раз у фіналі минулого чемпіонату світу, коли Франція здолала Хорватію (4:2) і вдруге стала найкращою збірною світу.

. На ЧС-2022 Франція зіграє у групі D проти Австралії (22 листопада), Данії (26 листопада) та Туніса (30 листопада).