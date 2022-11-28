Вдала заміна: Південна Корея забила гол завдяки гравцю, який за мить до цього вийшов на поле

Збірна Південної Кореї на ЧС-2022 у матчі проти Гани пропустила два голи у першому тайм. Але після перерви зуміла і сама забити у ворота суперників.

Південна Корея у першому маті на ЧС-2022 зіграла проти Уругваю. Матч закінчився внічию 0:0, а також відзначився тим, що обидві команди не завдали жодного удару в площину воріт.

Свою не надто вдалу гру в атаці корейці продовжили й в грі проти Гани. У першому таймі знову жодного удару в площу воріт. Натомість самі пропустили двічі.

Як це було Два удари – два голи: Гана двічі забила Південній Кореї, яка завалила суперника кутовими

У другому таймі на 57-й хвилині в Південній Кореї на поле вийшов Лі Кан Ін. А вже за хвилину гравець підключився до атаки, і віддав результативний пас на Чо Ки Сина, який головою і скоротив відставання в рахунку. Для корейців цей гол став першим на ЧС-2022.

За три хвилини Чо Ки Син забив і другий го в цьому матчі, рівнявши рахунок.

Відео першого голу Чо Ки Сина у матчі Південна Корея – Гана