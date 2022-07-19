Вибрався з окупації на подіум: Проценко приніс Україні першу медаль ЧС-2022 з легкої атлетики

В американському Юджині у розпалі відбувається чемпіонат світу-2022 з легкої атлетики. Андрій Проценко став автором першої нагороди України на цьому престижному старті.

Неймовірна історія Проценка

34-річний Андрій Проценко був єдиним серед українців, якій виступав у фіналі стрибків у висоту серед чоловіків. Легкоатлет вибрався з-під окупації з рідного Херсону та зміг переписати сою особисту спортивну історію, пише 24 канал.

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Стартував українець із висоти 2.19 метри. Але за крок від краху Проценко перебував на наступній висоті – 2.27, яку зміг взяти лише з останньої третьої спроби.

Після чого Андрій зібрався та показав два відмінні стрибки на 2.30 та 2.33 метри. Такий результат дозволив йому застрибнути, у прямому сенсі цього слова, на третю сходинку п'єдесталу.

Проценко спробував покращити свій результат на 2.35 та 2.37. Але три спроби загалом були невдалі.

Андрій Проценко – бронзовий призер чемпіонату світу-2022 у Юджині. Він вперше у кар'єрі здобув медаль ЧС на відкритому приміщенні. Проценко відкрив лік нагород в українській скарбничці на цьому чемпіонаті світу.



Призери зі стрибків у висоту на ЧС-2022 / Фото News 1

Випередили українського стрибуна лише катарець Мутаз Есса Баршим, якому вдалось підкорити планку на 2.37 та Ву Сан Зьоку з Кореї, який став другим із результатом 2.35.

Олімпійський чемпіон у Токіо Джанмарко Тамбері з Італії показав ідентичний результат із Проценком 2,33. Але українець досягнув такого результату за меншою кількості спроб.

Призери зі стрибків у висоту (у метрах)

Мутаз Баршим (Катар) – 2.37 Ву Санхьок (Республіка Корея) – 2.35 Андрій Проценко (Україна) – 2.33

Нагадаємо, що у жіночий фінал зі стрибків у висоту відібрали дві з трьох українок – Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко. На жаль, Юлія Левченко не змогла пройти кваліфікацію.