Шамани підійматимуть на ноги Мане: Сенегал робить усе, щоб їх лідер не пропустив ЧС-2022

Збірна Сенегалу може поїхати у Катар без головної зірки. Садіо Мане отримав травму у матчі німецької Бундесліги Баварія – Вердер.

Лівий вінгер ліг на газон, тримаючись за коліно. Футболіст Баварії не зміг продовжити гру та вже на 20-й хвилині матч для нього був достроково завершений.

До теми Сенегал сподівається на диво: Мане ризикує пролетіти повз ЧС-2022

Самура: Ми сподіваємось на диво, він має поїхати туди

Таке пошкодження Садіо неабияк стурбувало представників збірної Сенегалу. Національна команда за декілька днів до чемпіонату світу-2022 може втратити головну зірку колективу.

Раніше видання L'Equipe інформувало, що у Садіо проблеми з сухожиллям. На відновлення Мане знадобиться декілька тижнів, яких немає у збірної Сенегалу. Адже до ЧС-2022 залишилось лише 9 днів

Сенегальська команда не втрачає надій та звертається до нетрадиційних методів відновлення. Генеральна секретарка ФІФА Фатма Самура, як народилась у Сенегалі, зізналась, що збірна буде звертатись до шаманів, які повинні поставити Мане на ноги.

Однак у Сенегалі не впевнені, чи зможуть шамани повернути лівого вінгера на футбольне поле ще до початку Мундіалю.

Ми збираємось звернутися до шаманів, адже травма Садіо Мане стала дуже болючою для усього Сенегалу. Чи допоможуть нам шамани у цьому питанні? Я не знаю, але в будь-якому разі цього разу ми благатимемо їх. Ми сподіваємось на диво, він має поїхати туди,

– сказала представниця ФІФА.

11 листопада Сенегал оголосить остаточну заявку команди на чемпіонат світу-2022. Не виключено, що травмований Мане таки потрапить у список тих, хто поїде у Катар.

. У груповому раунді Сенегал зустрінеться з Нідерландами (21 листопада), Катаром (25 листопада) та Еквадором (29 листопада).