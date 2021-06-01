ЧС-2021 з хокею: Канада програла фінам і може не вийти у плей-офф, Швейцарія перемогла британців

На чемпіонаті світу з хокею-2021 завершується груповий етап, за підсумками якого визначаються учасники плей-офф. У вівторок, 1 червня, були зіграні чергові матчі останнього туру.

Канада – Фінляндія 2:3 (1:0, 1:1, 0:1, 0:0) 2:3 по булітах

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Збірна Канади не змогла здобути перемогу у відповідальному матчі проти Фінляндії. Канада двічі виходила вперед, але фіни зрівнювали рахунок.

Команди не змогли виявити сильнішого в овертаймі, тому доля гри вирішувалася у серії булітів. Тут удача була на стороні чинних чемпіонів світу.

Фінляндія впевнено вийшла у плей-офф. Натомість Канада, хоч і посідає потрібне третє місце, ризикує не потрапити у плей-офф. Канадцям загрожують Німеччина та Латвія, які зіграють очний матч.

Канаді потрібно, щоб Латвія або Німеччина виграли матч в основний час. Якщо в поєдинку буде овертайм, то Німеччина та Латвія гарантовано наберуть одне очко.

За рівності очок Латвія та Німеччина випереджають Канаду завдяки перемогам в очних матчах.

Канада – Фінляндія відеоогляд

Швейцарія – Велика Британія 6:3 (2:1, 4:1, 0:1)

В іншому матчі Швейцарія, яка лідирує у групі A, впевнено перемогла Велику Британію. Швейцарці закинули 6 шайб за перші два періоди.

Британці ж відповіли по одній шайбі в кожному періоді.

Швейцарія – Велика Британія відеоогляд

У групі A визначилися всі учасники плей-офф. Окрім Швейцарії, у матчах на виліт зіграє Чехія, Словаччина та Олімпійський комітет Росії. З групи B, окрім фінів, достроково вийшли США.