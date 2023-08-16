Українські борці розтоптали суперників із Росії та Білорусі на ЧС, не потиснувши їм руки

В Аммані (Йорданія) стартував юніорський чемпіонат світу-2023 з боротьби. Українські борці вкотре показали свій високий клас та ще й продемонструвати свою патріотичну позицію.

За останні два змагальні дні 14-15 серпня українські борці тричі зустрічались на килимі із представниками ворожих країн-терористів. Нагадаємо, що UWW повернула до міжнародних змагань росіян та білорусів, які виступають під "нейтральним прапором" та не повинні бути у структурі російської армії, пише 24 Канал.

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Дві українські перемоги із трьох

Складне завдання випало на плечі Аліма Мєсувєтова (79 кілограмів), Івана Примаченка (97 кілограмів) та Володимира Кочанова (125 кілограмів).

Кочанов зустрівся з представником Білорусі Алєксандром Градовкіним в 1/8 фіналу юніорського ЧС у Йорданії. Українець без шансів розложив на килимі суперника з країни-агресора – 10:0.

На своєму шляху Кочанов переміг казаха (12:2), але, на жаль, у півфіналі програв опоненту з Ірану (11:0). Тепер Володимир побореться лише за "бронзу".

Жодних надій на перемогу супернику не залишив й наш Примаченко. Іван провів півфінальну сутичку проти ще одного представника Білорусі Владислава Козлова, у якій здобув перемогу 5:3.

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Завдяки цій звитязі Примаченко вийшов у сутичку за "золото", у які прикро програв супернику з Ірану Абольфазль Давуду Бабалу – 5:0. Іван став автором першої нагороди для України на юніорському ЧС-2023.



Примаченко – срібний призер ЧС-2023 U-20 / Фото української федерації

Єдиним серед українців, хто не зміг перемогти суперника з ворожої країни, став Алім Мєсувєтов, який поступився росіянину Ібрагіму Кадієву у ваговій категорії до 79 кілограмів – 10:0 у чвертьфіналі ЧС.

Відзначимо, що саме цей російський борець згодом й виграв "золото" у цій ваговій категорії на юніорському ЧС-2023, у фіналі перемігши суперника з Індії 17:6.

Натомість нам Мєсувєтов програв після цього у втішній сутичці іранцю – 4:1.

Перед та після жодної із цих сутичок між росіянами, білорусами та українцями не було рукостискань. Це позиція українських борців, яку підтримали у UWW. Нагадаємо, що у боротьбі є правило подати руку супернику до та після поєдинку, але не у цьому випадку.

Відзначимо, що юніорський чемпіонат світу-2023 у Йорданії триватиме до 20 серпня. Ці змагання з боротьби повинні були взагалі відбутись у Польщі, але UWW перенесла їх до Йорданії. Причина? Польщі відмовила російським борцям у візі.