Чотири українські тенісистки завершують 2021 рік у першій сотні світового рейтингу

Жіноча тенісна асоціація презентувала підсумковий рейтинг 2021 року. У першу сотню входять чотири українки.

Як українки завершують рік

У топ-85 світового рейтингу усе залишилось без змін. Відповідно й перша ракетка України Еліна Світоліна закріпилась на 15 місці, і саме з цієї позиції розпочне 2022-й рік на турнірі в Аделаїді. До слова, українка вже готується до перших стартів у новому сезоні й оголосила склад тренерського штабу.

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Не змінили своїх позицій у топ-100 й інші українки Марта Костюк, Ангеліна Калініна та Даяна Ястремська. Вони й надалі посідають 50-те, 52-ге і 99 місця відповідно.

Леся Цуренко, своєю чергою, втратила одну сходинку й тепер стала 118-ю. А Катаріна Завацька, попри вже тривалу відстність на кортах у зв'язку з травмою, піднялась із 187-го на 186 місце.

Лідер у рейтингу WTA – австралійка Ешлі Барті. У першій трійці також Аріна Соболенко з Білорусі та іспанка Гарбіньє Мугуруса.



Українки в рейтингу WTA / Скриншот