Чорноморець продовжує "топитись" на дні таблиці УПЛ після поразки від Зорі: відеоогляд

Зоря у 8-му турі УПЛ зіграла у гостях в одеського Чорноморця. 18 жовтня став переможним днем для луганського клубу.

Чорноморець – Зоря 0:4

Голи: Булеца, 17, Кирюханцев, 30, Русин, 45, Шахов, 86

Зоря приїхала до аутсайдера УПЛ-2022/2023. Тому прогнозувалось, що гра буде в одні ворота, пише 24 канал.

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17 хвилин Чорноморець втримував свої ворота "сухими". Бутко класно підключився до контратаки. Постріл Богдана знайшов ногу Булеци, який впритул запхав м'яч у ворота одеситів. Ось так рахунок зустрічі було відкрито 0:1.

Рівно 13 хвилин знадобилось гостям із Луганська, щоб подвоїти перевагу. І знову втрата м'яча футболістами Чорноморця у центрі поля закінчилась результативно для Зорі. Кирюханцев на завершальній стадії атаки прошив сітку воріт "моряків" – 0:2.

На цьому гості у першому таймі не зупинились та продовжити побиття суперника. Гол у роздягальню оформив Русин. Кирюханцев у цьому епізоді вже асистував партнеру по команді. Назарію нічого не залишалось, як пробив під дальню стійку володінь Чорноморця.

Зоря пішла на перерву з комфортною перевагою у рахунку 0:3 та вже фактично зробила впевнений крок до перемоги у цій зустрічі.

Матч в одні ворота

Після відпочинку Булеца зарядив з-за меж штрафного – воротар Чорноморця відбив перед собою, але на добиванні не було нікого із гравців Зорі.

Одесити відповіли щільним дальнім ударом від Політила – Мацапура перевів м'яч на кутовий.

На екваторі другого тайму Шахов розрядив свою гармату. Але м'яч пролетів повз ворота.

Наприкінці матчу Шахов таки забив. Як не ногою, так головою. Євген відзначився дебютним голом у футболці Зорі після розіграшу кутового.

Зоря розбила Чорноморець з рахунком 0:4. Одесити ніяк не можуть вибратись із підвалин таблиці УПЛ – останнє 16-те місце, набравши жалюгідні 2 очки.

Зоря наближається до лідерів – 5-та позиція та 13 балів.

Чорноморець – Зоря: відеоогляд матчу