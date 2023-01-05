Чорноморець відправив свого капітана в оренду до принципового суперника

Одеський Чорноморець вирішив віддати в оренду півзахисника Івана Бобка. Новим клубом гравця стали львівські Карпати.

Чорноморець офіційно оголосив про оренду Івана Бобка в Карпати до кінця сезону 2022/2023.

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"Досвідчений гравець допомагатиме львів'янам у вирішенні завдання повернення команди до Прем'єр-ліги", – заявили в Чорноморці.

В одеському клубі в цьому сезоні Бобко провів 12 матчів, відзначившись одним забитим голом. Півзахисник в Чорноморці був віцекапітаном, і неодноразово виводив "моряків" на поле саме з капітанською пов'язкою.

Бобко став вже третім новачком Карпат під час зимового трансферного вікна. Усі троє прийшли до команди з клубів УПЛ. В Кривбасу був орендований до кінця сезону нападник Олексій Хобленко. А воротар Олександр Ільющенков підписав повноцінний контракт на 2,5 роки. Починав же він сезон у Львові, да за 10 матчів пропустив 13 голів.

Варто відзначити, що свого часу протистояння львівських Карпат та одеського Чорноморця було доволі принциповим.