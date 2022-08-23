Верес мінімально переміг Чорноморець у першому турі УПЛ

У суботу, 23 серпня, у матчі 1-го туру УПЛ зіграли Чорноморець та Верес. Зустріч відбулася у Києві на стадіоні НТК імені Віктора Баннікова.

Чорноморець – Верес 0:1

Голи: Дмитро Кльоц, 22

Цей матч став десятим протистоянням для цих клубів. У попередніх зустрічах п'ять перемог вдалося здобути одесита, а тричі сильнішим був Верес, одного разу гра закінчилася нічиєю, пише 24 канал.

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Підопічні Юрія Вірта здобули мінімальну перемогу у матчі з одеситами. Результативною дією відзначився Дмитро Кльоц. На 22-й хвилині зустрічі він наважився на дальній удар, м'яч після відскоку від газону влучив у штангу, від якої влетів у ворота.

Повітряних тривог, як і у матчі-відкритті між донецьким Шахтарем та харківським Металістом 1925, не було.

Зустрічі інших команд

Матчем-відкриття турніру став поєдинок донецького Шахтаря і харківського Металіста 1925 на столичному НСК "Олімпійський", зустріч закінчилася з рахунком 0:0.

Луганська Зоря впевнено обіграла Ворсклу на ужгородському стадіоні "Авангард".

Колос прийме новачка ліги – криворізький Кривбас – на домашній арені в Ковалівці Київської області. Початок зустрічі о 17:00.

У наступному турі обидві команди проведуть гостьові поєдинки. 27 серпня Чорноморець зіграє з харківським Металістом 1925, а Вересу цього ж дня протистоятиме полтавська Ворскла.