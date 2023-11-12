Перша домашня поразка "моряків": Чорноморець програв Руху в грі з автоголом та пенальті – відео

В Одесі відбувся матч 14-го туру УПЛ між місцевим Чорноморцем та львівським Рухом. Команди забили пʼять мʼячів на двох.

Чорноморець – Рух – 2:3

Гол: Дідик (29, автогол), Бадібанга (58) – Пастух (9), Таллес (71, пенальті), Плюман (87).

У межах 14-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Премʼєр-ліги в Одесі відбувся поєдинок, у якому Чорноморець на своєму домашньому стадіоні приймав львівський Рух. Обидві команди мали на меті взяти максимальну кількість очок, тож не дивно, що зустріч вийшла багатою на забиті мʼячі.

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Рух першим відкрив рахунок на 9-й хвилині завдяки голу Євгена Пастуха, однак згодом "моряки" вирвалися вперед: спочатку Роман Дідик забив у власні ворота, а потім Зігі Бадібанга вдруге змусив Герету діставати мʼяч із сітки.

Ключовим епізодом стало вилучення словенського захисника господарів Луки Гучека. Після цього Рух забив ще двічі: Таллес реалізував пенальті, а Плюман поставив фінальну крапку за три хвилини до кінця основного часу.

. Для Чорноморця це перша домашня поразка в сезоні, одесити посідають сьоме місце в турнірній таблиці, маючи в активі 19 очок. У Руха 24 бали та п'ятий рядок у чемпіонаті.

Відеоогляд матчу Чорноморець – Рух