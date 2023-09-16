Без Усика ніяк: Полісся поступилося Чорноморцю та втратило друге місце – відеоогляд

Поєдинок в Одесі між Чорноморцем та Поліссям відкрив суботню програму 7-го туру УПЛ. Долю поєдинку вирішив єдиний гол, який забив футболіст господарів Олександр Васильєв.

Чорноморець – Полісся 1:0

Голи: Васильєв, 13.

Обидва суперники не приховують амбітні цілі потрапити в "зону єврокубків". Після 6 турів Полісся опинилося на другому рядку таблиці УПЛ. Тож втриматись на "лігочемпіонському" місці було першочерговим завданням на матч в Одесі для підопічних Калітвінцева, повідомляє 24 Канал.

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Підніжка дебютанту ліги

На початку зустрічі суперники придивлялися один до одного. Проте на 13-й хвилині зустрічі "моряки" несподівано повели в рахунку. Опорний хавбек Чорноморця Васильєв потужно виконав штрафний удар, поціливши у верхній кут воріт Бойка.

Такий перебіг поєдинку аж ніяк не влаштовував дебютантів УПЛ. У перерві головний тренер Полісся Юрій Калітвінцев зробив потрійну заміну, сподіваючись переломити хід матчу.

Гості захопили ініціативу, намагаюсь нагнітати тиск на захисні редути "моряків". Своєю чергою господарі діяли в улюбленій манері на контратаках, розраховуючи піймати на помилці Полісся.

У "вовків" особливу небезпеку створював Макуана, для нейтралізації якого "моряки" приділили особливу увагу. У підсумку команда Григорчука зуміла зберегти мінімальний переможний рахунок.

Нагадаємо, що на початку сезону Полісся підписало контракт з чемпіоном світу Олександром Усиком. Проте боксер ще не дебютував за свою команду. Можливо, настав час випускати секретну зброю "вовків"?

Після перемоги над Поліссям Чорноморець піднявся на друге місце в турнірній таблиці. В активі "моряків" 12 очок.

Житомиряни опустилися на 3 сходинку. В команди Калітвінцева 12 набраних пунктів.

Відеоогляд матчу Чорноморець – Полісся