Чорноморець підписав форварда із Конго: гравця презентували в одеському метро – відео

Кевін Кубемба став гравцем одеського клубу. Команда вирішила пофантазувати і уявити гравця у неіснуючому метро Одеси.

Трансферне вікно в Україні закривається пізніше за інші європейські ліги. Якщо більшість клубів перестали підписувати гравців на початку вересня, то в УПЛ така можливість зникла лише 30 вересня.

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Перед самим закриттям вікна цікавий трансфер провернув одеський Чорноморець. "Чорно-сині" оголосили про підписання форварда Кевіна Кубемби.

Цікаво, що на презентаційному постері конголезець позує у одеському метро, при тому, що у цьому місті нема метро. Кевін має стати заміною Назарію Русину, який влітку перейшов у Зорю.

Презентація Кевіна Кубемби:

29-річний гравець має багату кар'єру. Протягом неї він встиг зіграти за французькі Ам'єн, Лілль, Брест та Бург-Перрона. Загалом у Франції він забив сім м'ячів за 5 років.

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Також він має досвід гри у Бельгії (Сент-Трюйден), Азербайджані (Сабах та Сабаїл), Болгарії (ЦСКА Софія) та Малайзії (Куала Лумпур Сіті). За національну збірну Кубемба зіграв 8 поєдинків.