Олександрія у меншості ледь не відібрала перемогу у Чорноморця: відео гольової перестрілки

Матч між Чорноморцем та Олександрією відкрив недільну програму 23-го туру УПЛ-2023/2024. Футбольний трилер в Одесі закінчився перемогою "моряків".

Чорноморець – Олександрія 3:2

Голи: Бойчук, 10, Путря, 18, Єрмаков, 44 – Шулянський, 45+1, Бєляєв, 52

Вилучення: Кампуш, 17 (Олександрія)

Перший недільний матч був щедрим на голи та інтригу. Вже у першому таймі уболівальники побачили аж чотири голи та вилучення у складі гостей, повідомляє 24 Канал.

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Вже на 10-й хвилині Бойчук вивів господарів уперед 1:0. Богдан першим зіграв на добиванні після заблокованого голкіпером удару від Брагару.

Ще через 7 хвилин Олександрія ще більше ускладнила собі завдання. Червону картку перед собою побачив 27-річний португалець Кампуш, залишивши гостей у меншості. Легіонер Олександрії сфолив у власному штрафному майданчику на Штогріну.

Суддя після перегляду ВАР показав не лише вилучення, а й поставив пенальті у ворота гостей. 11-метровий реалізував Путря, подвоївши перевагу "моряків" до двох голів 2:0.

Наприкінці першого тайму команди обмінялись голами. На м'яч Єрмакова гості відповіли результативним ударом Шулянського.

На перерву Чорноморець пішов із комфортною перевагою у рахунку 3:1.

На старті другого тайму Бєляєв скоротив відставання олександрійців до мінімуму 3:2. Навіть у меншості команда Ротаня показувала бійцівський характер.

Якщо перша частина гри була дуже гольовою, то у другому таймі був забитий лише один м'яч.

Чорноморець переграв Олександрію в Одесі 3:2.

Після цієї звитяги "моряки" набрали вже 29 балів та йде на 8-му місці у турнірній таблиці УПЛ.

Олександрія із 24 очками посідає 11-ту позицію.

Відео усіх голів у матчі Чорноморець – Олександрія