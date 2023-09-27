Вольова перемога "моряків": Чорноморець на останніх хвилинах вирвав путівку до чвертьфіналу КУ

Одним з топ-матчів розіграшу 1/8 фіналу Кубка України стало протистояння Чорноморця та Кривбасу. Дуель одних з найкращих вітчизняних тренерів завершилася на користь Романа Григорчука.

Чорноморець – Кривбас 2:1

Голи: Дада, 66, Шпорн, 90+4 – Приходько, 14

Обидві команди в чемпіонаті знаходяться на чолі турнірної таблиці. Тож кубкова зустріч Чорноморця та Кривбасу очікувалася з подвійним інтересом, повідомляє 24 Канал.

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Гості активніше розпочали матч. Перша ж атака підопічних Вернидуба завершилася голом. Простріл Кожушка впевнено завершив Приходько, який пробив по порожнім воротам.

"Моряки" зуміли відновити паритет в середині другого тайму. Бразилець "моряків" Дада за допомогою рикошету відправив м'яч до сітки воріт Кліщука.

Коли основний час матчу наближався до завершення, своє слово сказав хавбек "моряків" Шпорн. На 4-й компенсованій хвилині подачу Васильєва відбив воротар Кривбасу, але першим на м'ячі був словенець, який приніс перемогу Чорноморцю.

Тож команда Романа Григорчука приєдналася до чвертьфіналістів Кубка України, а Кривбас залишив турнір на стадії 1/8 фіналу.

Відеоогляд матчу Чорноморець – Кривбас