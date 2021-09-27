Інгулець завдяки пенальті наприкінці матчу з Чорноморцем вирвав нічию: відео

У понеділок, 27 вересня, відбувся поєдинок 9 туру української Прем'єр-ліги, в якому змагалися одеський Чорноморець і петровський Інгулець. Переможець зустрічі в Одесі визначений не був.

Чорноморець – Інгулець 1:1

Гол: Смирний, 39 – Бартуловіч, 87 (пен.)

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Колектив Сергія Лавриненка в новому сезоні зумів набрати максимум очок лише в матчах проти команд, які є його сусідами по турнірній таблиці на даний момент – Маріуполя (3:0) та Львова (2:1), а ще один бал "козаки" приписали собі після гри проти київського Динамо (1:1), що стало однією з сенсацій на старті чемпіонату. Однак зараз Інгулець знову перебуває всередині серії з трьох поразок поспіль, одна з яких потягнуло за собою сенсаційний виліт з Кубка України за підсумками протистояння проти ЛНЗ Черкаси (1:2).

Тепер, прийшла черга і одеському Чорноморцю протистояти команді з Петрового, ось тільки вона свій квиток в 1/8 фіналу Кубка в боротьбі проти Прикарпаття (4:1) завоювати все-таки зуміла.

На 9-й хвилині Авагімян навісив після кутового на лінію воротарського, там перебував у гордій самоті Дубко, який дивом не потрапив головою по воротах.

Наприкінці першого тайму "моряки" відкрили рахунок у зустрічі. Цитаішвілі і Смирний розірвали оборону Інгульця, Євген опинився перед воротами Гальчука і точно пробив в лівий нижній кут.

Відео голу Смирного

Інгулець міг зрівняти рахунок ще у першому таймі, але втрутилася поперечина. Навіс зліва від Шарая закінчився навісним ударом Полегенько в каркас.

Наприкінці зустрічі Інгулець заробив пенальті, який став рятівним для команди – Брагар завалив суперника, підставивши тому ногу. Бартуловіч пробив під праву штангу низом і вирвав нічию.

У підсумку, команди поділили по очку та не змогли вибратися з низу турнірною таблиці. Інгулець з 8 очками йде 12-м, а Чорноморець з 6 очками – на 14 позиції.

Чорноморець – Інгулець відеоогляд