Злякався повітряної тривоги: бразильський легіонер з Англії покинув Чорноморець

Чимала кількість інозмених футболістів покинули чемпіонат України через війну, яку розпочала Росія. Бразильский легіонер покинув Чорноморець ще до підписання контракту.

Повідомляють, що бразильський вінгер Фернандо Маседо не буде грати за одеський Чорноморець. Стало відомо, через що гравець прийняв таке рішення.

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Війна в Україні вплинула на рішення Маседо

Повідомляють, що 20-річний бразилець вирішив не підписувати контракт з "моряками" через напружену військову ситуацію в Україні. Також Маседо злякався звуку повітряної тривоги.

До слова. Фернандо Маседо мав досвід гри у Англії. Бразилець виступав за молодіжну команду одного з найстаріших клубів британського півострова – Шеффілд Юнайтед.

На разі бразилець залишається без команди та має статус вільного агента. У молодіжці "клинків" Фернандо зіграв 2 гри у юнацькому кубку Англії.

Зазначимо, що раніше француз Самбу Сіссоко відмовився повертатись у Ворсклу через війну в Україні, через що полтавці змушені були відпустити гравця. Також Браян Себальос сумнівся чи залишатись в Динамо, але кияни змогли вмовити колумбійського захисника.

У суботу, 31 серпня, Чорноморець зіграє вдома проти фєєричного Полісся, в рамках 5-го туру УПЛ. Час проведення матчу – 18:00.