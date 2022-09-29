Бажані гості: чемпіонка Європи з України бойкотуватиме ЧС з джиу-джитсу через допуск росіян

Здається, що ще не усі спортивні асоціації усвідомили, що спорт не може бути поза політикою. До чемпіонату світу з джиу-джитсу допустили росіян.

Голуб: Їм байдуже, що більшість росіян і білорусів підтримують знищення українців

Чемпіонка Європи Богдана Голуб пропускатиме цей престижний старт через участь у них російських спортсменів. Дівчина опублікувала потужний пост у своєму фейсбуці.

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Українка зізналась, що з 24 лютого їй складно сконцентруватись на тренувальному процесі, адже щодня окупанти обстрілюють українські міста та забирають життя в українців. Голуб вкотре зауважила, що спорт не може бути поза політикою.

Богдана додала, що на чемпіонат світу-2022 у Еміратах, який відбудеться у листопаді, зареєстрована уся збірна росії. Голуб зізналась, що очікувала такого повороту подій, але не так швидко. Тому українка відмовилась від участі у змаганнях.

Я, Голуб Богдана Олегівна, майстер спорту міжнародного класу з джиу-джитсу, член збірної команди України з джиу-джитсу, чемпіонка Європи-2022, віцечемпіонка Всесвітніх ігор 2022, чорний пасок з бразильського джиу-джитсу, категорично проти та бойкотую чемпіонат світу 2022 з джиу в Еміратах,

– написала спортсменка.

У Міністерстві молоді та спорту України та в українській Асоціації джиу-джитсу розуміють таке рішення спортсменки. Зо не скажеш про міжнародні установи.

Офіційна відповідь IJJF, Міжнародній Федерації джиу розуміють ситуацію, підтримують Україну, проте в їх спорті має бути "мир, дружба, жвачка". Тому росія та білорусь – це дуже бажані гості для них на всіх змаганнях. І байдуже, що більшість росіян і білорусів підтримують знищення українців,

– підсумувала Богдана Голуб.



Богдана Голуб пропустить ЧС через росію / Фото з фейсбуку спортсменки

– японське бойове мистецтво, яке вивчає техніку і тактику ведення ближнього бою з одним або кількома суперниками, зі зброєю та без неї.

Нагадаємо, що на Юніорському чемпіонаті Європи з боксу в Італії збірну України змусили виступати під нейтральним прапором. Українські боксери відмовилися виходити на ринг без синьо-жовтого прапора.