Чи зіграє на Євро-2024: лікар пояснив причину травми Циганкова, назвавши термін відновлення

Напередодні матчу 31-го туру Ла Ліги-2023/2024 Атлетіко – Жирона стало відомо про втрату Віктора Циганков. Український футболіст потрапив у лазарет каталонського клубу.

Український легіонер знову не зможе допомогти Жироні у важливому поєдинку. За словами головного тренера Мічела, у Віктора травма литкового м'яза, через яку його участь у грі проти Атлетіко Мадрид під питанням.

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Які можуть бути найгірші прогнози щодо травми Циганкова

У п'ятницю, 12 квітня, Жирона оголосила заявку команди на виїзну гру, де прізвища Циганкова не було. Натомість Артем Довбик потрапив у список із 22-х гравців.

Спортивний лікар Дмитро Бабелюк прокоментував чергове ушкодження правого вінгера. Спеціаліст зауважив, що не минуло й місяця після форсованого відновлення Віктора від травми зв'язки коліна, як наслідки не зусили себе чекати.

Циганков пропустив першу гру збірної України з футболу у плей-оф відбору на Євро-2024. Тоді "синьо-жовті" без Віктора переграли на виїзді Боснію і Герцеговину 1:2. Натомість у фіналі плей-оф проти Ісландії правий вінгер вийшов на поле та зрівняв цифри на табло. Циганков допоміг збірній вийти у фінальну частину чемпіонату Європи.

На думку Бабелюка, не форсування відновлення тут відіграло велику роль, як ігровий час Віктора на футбольному полі. Циганков одразу став проводити, якщо не повні, то майже повні поєдинки, як за збірну, так і за Жирону.

Лікар назвав термін відновлення Віктора, якщо у футболіста будуть структурні порушення

Поки невідомо наскільки серйозною є травма. Є надія, що це всього лиш перевантажений мʼяз і там немає структурних порушень, а отже Віктор зможе зіграти вже за декілька днів. Натомість, якщо травма литкового мʼязу таки підтвердиться, то мова йтиме про мінімум 6-8 тижнів відновлення, а отже виліт до кінця сезону,

– зауважив спортивний лікар.

Ця втрата є значною для Жирони, яка хоче у наступному сезоні грати у Лізі чемпіонів. Наразі каталонський клуб після 30-ти турів Ла Ліги йде на 3-му місці таблиці, набравши 65 балів. Відставання від другої Барселони мінімальне – 2 очки.

Натомість перевага над 4-ммадридським Атлетіко складає 7 пунктів.

Матч 31-го туру Атлетіко – Жирона розпочнеться 13 квітня о 15:00.

У поточному сезні-2023/2024 Циганков взяв участь у 28-ми матчах Жирони, у яких відзначився 6 голами та 4 асистами.