"Переоцінений": легенда Динамо розповів, чому Мудрик зробив антирекламу українцям у Європі

Кар'єра Михайла Мудрик у лондонському Челсі розвивається не так стрімко та феєрично, як усі очікували. Українець зіткнувся із масою критики у свою сторону після того, як його підносили до неба у донецькому Шахтарі.

Колишній тренер київського Динамо та збірної України Йожеф Сабо прокоментував інтерес до Георгія Судакова, якого Шахтар хоче продати солідну суму, як це зробив із Михайлом Мудриком. Футбольний експерт зробив негативну заяву у бік трансферу Мудрика, назвавши його переоціненим футболістом.

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Не розуміє, що Челсі розгледіло у Мудрику

Сабо зізнався, що не вражений грою Судакова. Він відзначив його працездатність, але не бачить у його грі хорошої гри у відборі у півзахисті. Йожеф Йожефович заявив, що такими сватаннями ЗМІ просто підігрівають інтерес до футболіста Шахтаря, аби набити йому трансферну вартість.

Про нього багато пишуть, але в Шахтарі звикли підігрівати інтерес до своїх футболістів, щоб дорого їх продати, як Мудрика. Але після Мудрика не дуже-то добре і купують наших футболістів. Михайло зробив антирекламу нашим гравцям своїми виступами за Челсі,

– заявив Сабо.

Колишній коуч не розуміє, куди дивився лондонський клуб, коли купував Мудрика, та які якості у ньому розгледіли. Сабо запевнив, що окрім швидкості Михайло не може похизуватись іншими футбольними скілами. Суперники українця вже давно вивчили, як Мудрик грає у моментах один в один, тому захисники інших клубів АПЛ із легкістю читають усі дії лівого вінгера збірної України.

Відзначимо, що за Судаковим стежать одразу декілька клубів АПЛ, у тому числі й Челсі.

Складний період кар'єри Мудрика в Англії

Нагадаємо, що Мудрик виступає за Челсі із січня 2023-го року, підписавши із "синіми" довготривалий контракт – до кінця червня 2031 року.

Трансфер Михайла став рекордним для українського футболу. Челсі заплатило за лівого вінгера 70 мільйонів євро плюс ще 30 мільйонів у вигляді бонусів.

Від моменту переходу українець не заробив собі статусу стабільного гравця основи, провівши загалом у футболці лондонського клубу 53 матчі (6 голів та 4 асисти).

У поточному сезоні-2023/2024 Мудрик вже взяв участь у 36 поєдинках – 6 м'ячів та 2 гольові передачі.

До слова, гра усього Челсі, м'яко кажучи, не вражає. Лондонський клуб йде на 9-му місці у таблиці АПЛ, набравши 47 балів. У попередньому турі команда Маурісіо Почеттіно була розгромлена Арсеналом 5:0.

Свій наступний матч Челсі проведе 27 квітня на виїзді проти Астон Вілли. Стартовий свисток пролунає о 22:00 (за київським часом).