Терпіти та мовчати вже немає змоги, – Цуренко прокоментувала скандал щодо усунення Зукіна

Топові українські тенісисти підписали офіційний лист щодо відсторонення с усіх тенісних посад віцепрезидент Федерації тенісу України Євгена Зукіна. Його направили керівництву ATP, WTA, Tennis Europe і Grand Slam Board.

Цуренко: На це точно є причини

Цей лист підписало 7 українських тенісистів, серед яких Еліна Світоліна, Сергій Стаховський, Марта Костюк, Леся Цуренко, Ілля Марченко, Катаріна Завацька, Людмила та Надія Кіченок.

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"Лист був відправлений приватно організаціям, яких безпосередньо стосується це питання. Жодного розголошення змісту цього листа зі сторони підписантів не було. Також був розповсюджений пресреліз стосовно цієї ініціативи (створення та відправлення листа-звернення), що надав інформацію суспільству.

Давайте будемо відвертими… Якщо 7 топових гравців, які захищали, захищають і будуть захищати свою країну і федерацію на найпрестижніших змаганнях, відправляють лист з вимогою зміщення з посади певної особи, то на це точно є причини", – сказала Цуренко.

Якщо це відбувається саме зараз, в часи коли в країні іде війна і дуже тяжкі часи, і ці гравці активно допомагають та підтримують на всіх фронтах, де тільки можуть, Україну, то скоріш за все терпіти та мовчати вже немає змоги,

– наголосила Леся.

Яка реакція Федерації тенісу України

За словами тенісистки, за допомогою у розв'язання цього питання (зміщення з посади) спортсмени звернулись в першу чергу до нашої федерації. Нещодавно вони отримали лист-відповідь від ФТУ.

"Не буду вдаватись в подробиці, але суть така: "Ми порадились, провели розслідування та не знайшли порушень зі сторони Зукіна". І знаєте, нас це дуже здивувало. Бо після того, як федерація отримала наш лист, ніхто не зв’язувався з нами, не питав в чому причина такої вимоги, не потребував аргументів та фактів, не просив пред’явити докази", – зазначила тенісистка.

То в нас виникає цілком логічне запитання – Стаховський, Костюк, Марченко, сестри Кіченок, Цуренко, Світоліна – це пусте місце в тенісі України, на яких можна не зважати? Чи, можливо, ми зробили для українського тенісу недостатньо, щоб бути хоча б банально почутими?

– заявила Цуренко.

Що відомо про скандал