Шахтар прокоментував відмову від благодійного турне у США на підтримку України

Футболісти Шахтаря "спалились" у соцмережах, виставляючи фото з відпустки у теплих країнах. Донецький клуб одразу ж взявся пояснювати, як його гравці виїхали за кордон.

У Шахтарі запевнили, що футболісти отримали дозвіл на виїзд із України для отримання візи у США, які повинні були оформляти у Польщі. Адже "гірники" планували провести благодійне турне за океаном.

Читайте також Футболісти Шахтаря відпочивають за кордоном: як "гірники" виїхали з України у воєнний час

Палкін: А що нам давати, якщо ми ще виявимось боржниками

Однак генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін розповів про зміну планів донеччан. За його словами, клубу не вдалось домовитись із MLS, а летіти аж у США, щоб провести лише два матчі було б невигідно для донецького клубу. Адже команда хотіла заробити грошей на потреби України, а не потрапити у боржники.

Тому команда готуватиметься до другої частини сезону у Туреччині.

Ми вели перемови з MLS, були певні домовленості. Однак почали ми "плисти" за датами – пішла розбіжність. Розуміли, що поїхавши до США, ми максимум проведемо там 2 гри. А суто економічно виходило, що ми будемо у збитках. Ми ж хотіли туди їхати, аби зароблені гроші віддати на армію, біженцям, для народу України,

– розповів Палкін.

"А що нам давати, якщо ми ще виявимось боржниками? Там просто порахували й зрозуміли, що економічно ми не вписуємось до бюджету. Якби було більше ігор, ми б поїхали. Нам потрібно було щонайменше 4 матчі, й тоді ми б однозначно їхали. А так, не склалося. У Туреччині готуватимемось", – додав гендиректор донецького клубу.

Шахтар вів перемовини з трьома американськими клубами – Інтером Маямі, Далласом та Ді Сі Юнайтед.

Першу частину сезону команда Ігоря Йовічевіча закінчила на другому місці в УПЛ, поступаючись лише 5 балами лідеру української першості Дніпру-1. Шахтар набрав 30 очок за 13 зіграних матчів.

У єврокубках "гірники" продовжать свої виступи у плей-офф Ліги Європи.

Шахтар виїжджав за кордон для проведення благодійних матчів на підтримку України після початку повномасштабного вторгнення Росії. Тоді "гірники" зібрали для країни 25,6 мільйона гривень.