Перехід Мудрика в Евертон зірвався через 100-мільйонний трансфер МЮ

Михайла Мудрик активно сватали в Англійську Прем'єр-лігу. Найбільше лівим вінгером цікавились Арсенал, Брентфорд та Евертон.

Трансфер МЮ надихнув Шахтар

Арсенал лише цікавився Мудриком, а от Евертон зробив пропозицію по Михайлу у розмірі 30 мільйонів євро і додатково "іриски" давали бонуси. Однак Шахтар поставив вето на трансфер українця.

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"Гірники" хочуть виручити за талановитого футболіста значно більшу суму, ніж пропонував англійський клуб. Як розповів авторитетний журналіст Фабріціо Романо, до цього зірваного переходу доклався і Манчестер Юнайтед, але не фізично, чи фінансово, а своїми діями на трансферному ринку.

"Червоні дияволи" в останній тиждень трансферного міжсезоння оформили перехід правого вінгера Аякса Антоні. За бразильця клуб із Манчестера віддав 100 мільйонів євро. Це перехід в МЮ переконав донецький клуб продати Мудрика значно дорожче. Начебто "гірники" відмовили Евертону саме після трансферу Антоні в МЮ.

"Гірники" сказали: "Ми не можемо продати Мудрика за 30 або 40 млн євро, ми хочемо набагато більше". Ось чому клуб вирішив залишити гравця, вони переконані, що продадуть його за шалені гроші,

– розповів Фабріціо Романо.

Також повідомлялось, що донеччани поставили захмарний цінник на свого вихованця у розмірі 50 мільйонів.

Відзначимо, що Арсенал лише цікавився Мудриком, але вже взимку може надіслати Шахтарю офіційну пропозицію. "Каноніри" продовжують стежити за футболістом збірної України. Михайло може стати другим українцем у складі лондонського клубу. За команду Мікеля Артети виступає Олександр Зінченко.

Мудрик не виключає переходу в Арсенал

21-річний лівий вінгер не заперечує, що хотів би змінити УПЛ на Англійську Прем'єр-лігу. Мудрик зізнався, що він не зможе відмовити Арсеналу, якщо ті зроблять офіційну пропозицію.

Контракт Мудрика з Шахтарем розрахований до кінця 2026 року.

Нагадаємо, що Мудрик відзначився голом у першому турі групового раунду Ліги чемпіонів у ворота Лейпцига. Шахтар у тій грі несподівано переграв суперника – 1:4. У новому сезоні провів за "гірників" 4 поєдинки, у яких забив один гол та зробив 3 результативні передачі.