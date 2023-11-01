Футболіст збірної України став "жертвою" зміни влади у європейському клубі

Далеко не завжди переїзд у європейський чемпіонат є гарним розвитком для українського футболіста. Інколи клуби просто "маринують" українських легіонерів, попри їх хорошу футбольну гру.

На жаль, саме така доля спіткала 26-річного лівого захисника збірної України Богдана Михайліченка. Футболіст у липні 2023-го на правах вільного агента перейшов із бельгійського Андерлехта у загребське Динамо.

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Вацко: Це, в принципі, не нова ситуація, не нова історія для футболу

Український оборонець підписав контракт із хорватами до кінця поточного сезону-2023/2024 з можливістю пролонгації співпраці ще на сезон. Однак ймовірно, що Богдан покине хорватський колектив вже по закінчення цього сезону.

Відомий коментатор та блогер Віктор Вацко прокоментував ситуацію Михайліченка у Динамо Загреб.

З того, що знаю я, договір між Загребом і Андерлехтом прописаний так, що виплати бельгійцям залежать від ігрової практики. Грає Михайліченко – платять, ні – то ні,

– заявив Вацко.

Також виникала інформація, що новий головний тренер команди не бачить українця у своєму колективі. Михайліченко став жертвою типового у футболі протистояння – нової та старої влади клубу. Адже Богдана у Динамо Загреб запрошували ті люди, яких вже немає у клубі.

Вацко запевнив, що вже взимку Михайліченко матиме нагоду змінити клуб, адже до Богдана прикута увага декількох колективів.

Тому тут питання не в ігрових якостях чи якихось, не дай Боже, проблемах зі здоров'ям. Відповідно, я не маю сумнівів, що Богдан вже взимку спокійно знайде собі новий клуб і буде грати у футбол. Наскільки мені відомо, інтерес до нього є. Зараз просто потрібно трошки перетерпіти. Це, в принципі, не нова ситуація, не нова історія для футболу. Таке у футболі буває,

– додав один із найкращих коментаторів України.

У футболці загребського Динамо Михайліченко провів 15 матчів, у яких віддав два асисти. Динамо Загреб стало лише другим європейським клубом у кар'єрі лівого захисника.

Востаннє українець виходив на поле у матчі Динамо ще 5 жовтня у Лізі конференцій проти Балкан, тоді Михайліченко відіграв 79 хвилин, але його команда програла супернику 2:0.

Не виключено, що Богдан може повернутись у бельгійський футбол. Адже футболістом зацікавився скромний Вестерло, за який тепер виступає у минулому багаторічний капітан київського Динамо Сергій Сидорчук.