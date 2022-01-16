Чому Маліновський поза заявкою на матч проти Інтера: в усьому винен COVID-19

Аталанта 16 січня приймає Інтер у центральному матчі 22-го туру Серії А. Українець Руслан Маліновський не зумів допомогти клубу з Бергамо.

Спалах коронавірусу в Аталанті

Заявка Аталанти на гру проти лідера Серії А здивувала українських прихильників футболу. Руслан Маліновський опинився поза заявкою бергамівців на цей матч.

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За інформацією видання, українець отримав позитивний тест на коронавірус. Постраждав від COVID-19 і партнер Маліновського по команді Йосип Ілічіч.

Обидва футболісти за усіма медичними протоколами були відправлені на самоізоляцію.

Аталанта до цього поєдинку йшла 4-ю, Інтер підійшов до зустрічі у статусі лідера чемпіонату.