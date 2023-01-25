Подарунок від Італії: чому Джима фінішувала на чемпіонаті Європи третьою, але отримала "срібло"

У швейцарському Ленцерхайде стартував чемпіонат Європи-2023 з біатлону. Жіноча індивідуальна гонка відкривала програму престижних змагань, але вже у першому старті не обійшлось без курйозів.

Юлія Джима стала найкращою серед п'яти представниць України, які вийшли на трасу у першій гонці чемпіонату Європи-2023 з біатлону. 32-річна біатлоністка продемонструвала практично ідеальну стрільбу, вибивши 19 мішеней із 20 можливих. Юлія знову повертається до того часу, коли була однією з найкращих на вогневому рубежі у світі, пише 24 канал.

​Детальніше про гонку Перша медаль України: Юлія Джима – срібна призерка чемпіонату Європи з біатлону

Одна хиба на чотирьох вогневих рубежах дозволила українці показати третій результат. Відставання від другого місця, яке посіла німкеня Ліза Марія Шпарк, склав 5,5 секунд. Переможницею "індивідуалки" стала біатлоністка з Італії Мікела Каррара.

Інші українки посіли місця за межами топ-10.

Результати інших українських біатлоністок в "індивідуалці"

16. Анна Кривонос (0+0+1+0) +2:55,3

24. Анастасія Меркушина (1+1+0+1) +3:41,0

35. Любов Кип'яченкова (1+1+0+1) +4:52,5

40. Олена Білосюк (0+0+0+3) +5:06,0

"Біатлонна Санта-Барбара" на користь українки

Однак на цьому все не закінчилось. Після індивідуальної гонки був поданий протест на підсумковий результат італійки Каррари, яка з одним промахом тріумфувала у першій гонці чемпіонату Європи-2023.

Після перегляду повтору виявилось, що система електронного відстеження результатів помилково не врахувала два промахи італійки на другій стрільбі, яка у результаті була покарана двома хвилинами штрафу. Каррара втратила "золото" та опустилась аж на 11-те місце за підсумками "індивідуалки".

Цей протест змінив розташування біатлоністок у топ-10 та безпосередньо призером гонки. Відтак, німкеня Шпарк, яка стала другою, перестрибнула на першу позицію та перемогла в "індивідуалці". Джима ж замість "бронзи" тішилась своєму тільки здобутому "сріблу".

Інші результати українок не змінились.

Подвійне представництво Німеччини на п'єдесталі

На третю сходинку п'єдесталу застрибнула ще одна німкеня Селіна Гротіан, яка спершу з двома промахами фінішувала четвертою. Але не довго Селіна пробула з дерев'яною нагородою.

Юлія Джима стала авторкою першої нагороди України на чемпіонаті Європи з біатлону у 2023 році. Це перша медаль олімпійської чемпіонки у новому сезоні. Наразі Джима нас не тішила нагородами на Кубку світу.

25 січня о 15:00 на чемпіонаті Європи-2023 стартує чоловіча "індивідуалка", де Україну представлять аж шість біатлоністів – Артем Прима (№22), Антон Дудченко (№33), Богдан Цимбал (№47), Денис Насико (№65), Тарас Лесюк (№93) та Артем Тищенко (№103).