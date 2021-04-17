Чому Дарія Білодід знялася з фіналу чемпіонату Європи: відповідь тренера

Українка Дарія Білодід не змогла завоювати "золото" чемпіонату Європи-2021. 20-річна дзюдоїстка впевнено пройшла до фіналу, але на вирішальну сутичку не вийшла – чемпіонкою автоматично стала її суперниця.

Причина зняття Дарії зі змагань – травма, яку вона отримала наприкінці півфінального поєдинку проти росіянки Ірини Долгової.

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Ще під час трансляції було помітно, як Білодід трималася за ліву руку після переможного прийому, а її тренери емоційно коментували дії росіянки.

"Вийшло так, що вже після закінчення часу росіянка продовжувала робити больовий прийом – трохи "дьоргнула" лікоть та передпліччя. Сподіваюся, що не дуже серйозне пошкодження, але ризикувати і боротися у фіналі із ним не було сенсу. Враховуючи, що це олімпійський рік, нас ще чекає чемпіонат світу та Олімпіада в Токіо. Лікар оглянув і вирішили не боротися у фіналі, не ризикувати", – пояснив тренер Віталій Дуброва.

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Відтак Білодід стала срібною призеркою чемпіонату Європи 2021 року.