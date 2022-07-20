Закінчились літери "W": фанати Барселони влаштували божевільний ажіотаж навколо Левандовського

Барселона офіційно презентувала Роберта Левандовського. Перехід польського форварда спричинив фурор серед уболівальників каталонського клубу.

Футболки Левандовського розлітаються наче гарячі котлетки

Не встигла Барселона представити Роберта Левандовського, як його футболки почали розлітатись усією Каталонією. Через такий ажіотаж не усім фанатам вдалось придбати першими форму із прізвищем забивного нападника.

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В офіційному магазині іспанського гранда закінчились літери "W", яких аж дві у прізвищі поляка. Тому клубу довелось припинити продаж футболок Левандовського.

Відео розмови з продавцем щодо футболок Левандовського

Такий ажіотаж був швидше за все лише з футболками Ліонеля Мессі, який виступає за ПСЖ.

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