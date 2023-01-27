"Вона просто не хоче грати": чому перша ракетка України Калініна не виступає за збірну

Ангеліна Калініна – перша ракетка України з тенісу. Однак успішна тенісистка вже давно не представляє країну на рівні збірної.

Віцепрезидент та виконавчий директор федерації тенісу України Євген Зукін взявся коментувати питання, яке турбує українських прихильників тенісу вже багато років. Чому ж Ангеліна Калініна не потрапляє у командні змагання?

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Зукін: Потрібно ставити їй запитання

У фанатів навіть є варіант – можливо, Калініна має конфлікт із українською федерацією, тому не грає за збірну, а лише у турі WTA.

Зукін розповів, що востаннє Калініна грала на рівні української збірної ще у юному віці – 12 років. Вже у збірних старших вікових категорій майбутня перша ракетка України не виступала.

Віцепрезидент федерації наголосив, що з такими питаннями слід звертатись до самої Калініної. Ангеліна має особисто відповісти, чому уболівальники не бачать її у матчах за національну команду з тенісу.

Потрібно ставити їй запитання. Вона просто не хоче грати за збірну. Треба чесно сказати, Калініна востаннє грала за збірну U-12. Уже U-14, U-16, U-18 вона не грала. Юнацька Олімпіада – це так, плюс-мінус, виступ за збірну, де вона навіть виграла "бронзу". Але я пам'ятаю, я тільки прийшов у федерацію, у нас була чудова команда U-18, яка могла претендувати на найвищі результати – Фрідман і Калініна, і вони не хотіли грати,

– заявив Зукін.

Нагадаємо, що Ангеліна Калініна є першої ракеткою країни та посідає 39 місце у світовому рейтингу WTA. У новому 2023 році українка заробила 13 тисяч доларів призових, перемогла у 4-х матчах при 2-х поразках. Загалом за кар'єру заробила майже 2 мільйони доларів.

У своєму останньому матчі Калініна програла в 1/16 фіналу Барборі Крейчиковій на Australian Open-2023 – 2:0 (6:2, 6:3).

До слова, за жіночу збірну України виступають усі найсильніші тенісистки – Еліна Світоліна, Марта Костюк, Леся Цуренко, Даяна Ястремська, Катаріна Завацька, сестри Кіченок, але чомусь немає Калініної. Цікаво, яка ж думка на рахунок цього у чинної першої ракетка країни Ангеліни Калініної.