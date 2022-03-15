Чоловік Світоліної розповів, як вплинула війна на його дружину

Французький тенісист Гаель Монфіс підтримує свою дружину Еліну Світоліну та її рідних, які лишилися в Україні. Він розповів, як війна вплинула на його кохану.

"Мені складно це все описати"

Монфіс розповів, що багато рідних його дружини перебувають в Україні. Еліна постійно підтримує з ними зв'язок та слідкує за ситуацією у рідній країні.

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Зараз у моїх родичів, моєї другої родини, йде боротьба. Нелегко було бачити, як моя дружина кілька тижнів тому плакала щоночі. Це було тяжко, дуже тяжко,

– сказав чоловік Еліни.

Французький тенісист постійно підтримує свою дружину. Йому важко підібрати слова, аби описати весь жах, що відбувається в країні.

"Звичайно, я був і залишаюся поруч із нею, з сім’єю щодня. Багато родичів все ще залишаються в Україні. Мені складно це все описати. Я сам усередині того, що відбувається. Це просто якесь божевілля, якщо починаєш про це замислюватися.

Але ми намагаємося впоратися з цим. І, безумовно, зі свого боку я намагаюся бути тим плечем, на яке Еліна і вся моя друга сім’я можуть спертися. Я роблю для них все, щоб вони були щасливі та знаходилися у безпеці. Я роблю все, що зараз у моїх силах", – додав Монфіс.