"Зроблю щось з магією": чоловік Світоліної розповів, чим буде займатися після закінчення кар'єри

Чоловік Еліни Світоліної Гаель Монфіс розповів, чим планує займатися після закінчення кар'єри. За його словами, це буде щось пов'язане з магією.

Монфіс розповів, що ще з самого дитинства його цікавить магія. Свої навички він показує донечці.

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Монфіс розповів про незвичне захоплення

"Мені давно подобається магія, але я тримав це до певної міри в секреті. Тому що в глибині душі після тенісу я хочу зробити щось із магією.

Коли я був молодшим, батьки привели мене до ілюзіоніста, і мені дуже сподобався дух цього шоу. Тоді я трохи випробував себе. Коли я підріс, я спробував зробити кілька фокусів. А потім я зустрів дуже хорошого ілюзіоніста, який допоміг мені піднятися на найвищий рівень. І безумовно зараз, ближче до кінця своєї кар'єри, я думаю, можливо, я зроблю щось із магією. Було б нахабством сказати, що я практикуюся, але я просто роблю фокуси для задоволення", – розповів він.

За словами тенісиста, йому подобаються ілюзії. У нього навіть є татуювання з картою.

Мені подобаються карти. Мені подобаються ілюзії. Але якщо ви спостерігаєте за мною з самого початку, ніхто не звертав уваги на те, що мені подобається магія. У мене є татуювання з картою, і воно завжди було на зап'ясті, але ніхто не помічав. Ось у чому фокус! Ніхто цього не помітив. Воно завжди було там, – зазначив чоловік української тенісистки.

Також Монфіс розповів, що практикує свої фокуси доньці, і їй вони подобаються:

"Вона буде ілюзіоністкою, це точно. Вона обожнює карти. Можливо, вона буде кращою, ніж її батько. Їй подобаються мої фокуси".

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