Мені не терпиться побачити свою доньку, – чоловік Світоліної готується вперше стати батьком

Зіркове подружжя Еліни Світоліної та Гаеля Монфіса очікують на первістка. Восени у пари народиться донечка.

Монфіс: Сподіваюся, я буду класним татом

Чоловік Світоліної вийшов у друге коло Мастерса в Монреалі. Він розповів про відпустку з Еліною.

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"Завжди потрібно намагатися зробити погану ситуацію гарною. Я провів три чудові місяці з дружиною. Було непросто, бо в Європі дуже спекотно, тож їй було тяжко. Але я був поруч, і ми чудово проводили час. Вона майже змусила мене забути про тур. У нас будуть діти, і мені це сподобалося. Я проводив час з дружиною, з Жо Тсонга та його дітьми", – сказав Монфіс.

За словами тенісиста, повертатися в тур йому було не просто. Він зізнався, що не хотів залишати свій дім.

Незабаром у мене буде нове життя. Мені не терпиться побачити свою доньку. Сподіваюся, я буду класним татом. Вже стільки хочеться з нею зробити. Чекати залишилося лише кілька тижнів, тож батькові потрібно виграти ще пару матчів і готуватися до її народження у жовтні,

– зазначив Гаель.

Що відомо про подружжя

Нещодавно, 16 липня, пара відзначала першу річницю свого весілля. У своєму інстаграмі Еліна поділилася щасливими знімками пам'ятного дня.

Наразі українська тенісистка взяла паузу у своїй кар'єрі. Раніше вона повідомляла, що має проблеми зі спиною, тому вирішила відмовитися на деякий час від виступів. Проте у травні стало відомо, що Світоліна вагітна. У жовтні подружжя очікує на донечку.

Декретна відпустка Еліни досить насичена. Спортсменка активно допомагає Україні наблизити перемогу у війні з росією. На початку червня Еліна стала другим після Шевченка амбасадором платформи UNITED24.