Чоловіча збірна з вільної боротьби відмовилася від чемпіонату Європи, щоб захищати Україну

Президент Асоціації боротьби України Юрій Копитько повідомив про участь жіночої збірної у чемпіонаті Європи.

Патріотичне рішення

Копитько також заявив, що чоловіча збірна залишиться в Україні замість того, щоб відправитися на чемпіонат Європи в Угорщину.

До слова Чоловіки повинні їхати на змагання закордон і приносити максимум користі України, – Саладуха

Вже через кілька днів, 28 березня, в Будапешті почнеться чемпіонат Європи з вільної боротьби. Спільно з чоловічою збірною з вільної боротьби прийняли рішення, що вони повинні залишатися у своїй рідній країні і захищати її. Зараз ми боремося за свободу і незалежність всієї України. А боротьбу на килимі відновимо після перемоги, і вона вже близько,

– розповів Копитько.

Чемпіонат Європи з вільної боротьби стартує 28 березня. Для виїзду за кордон спортсменам необхідно отримати спеціальний дозвіл від уряду.

"Зате жіноча збірна вже близько тижня перебуває в Будапешті і посилено тренується, щоб показати як найкращі результати на чемпіонаті. І ми впевнені, що неодноразово побачимо наш синьо-жовтий прапор на п'єдесталі", – заявив він.