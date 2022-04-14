Чоловіча збірна України з волейболу виступить на ЧС-2022 замість Росії

Чоловіча збірна України з волейболу візьме участь на чемпіонаті світу з волейболу. Про це повідомила пресслужба української федерації волейболу.

Україна виступить на ЧС-2022 з волейболу замість Росії

На початку березня Міжнародна федерація волейболу повідомила, що чемпіонат світу перенесуть, оскільки він мав відбутися в Росії. РФ позбавили права проводити турнір вдома.

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Також російську збірну дискваліфікували. Організаторам чемпіонату світу з волейболу потрібно було знайти як нове місце проведення, так і учасника турніру. І цим учасником стала саме збірна України.

Федерація волейболу України отримала лист-підтвердження від міжнародної федерації. У ньому вказано, що українці візьмуть участь на турнірі та потраплять до групи А – організація вирішила не здійснювати повторне жеребкування і просто провела заміну Росії на Україну.

Суперниками України будуть збірні Сербії, Тунісу і Пуерто-Рико.

Чемпіонат світу з волейболу відбудеться у двох країнах – Польщі та Словенії. Дата проведення наразі невідома. Перед цим турнір мав відбутися з 26 серпня до 11 вересня в Росії.