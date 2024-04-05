"Буде багато крові": зірка хевівейту зробив прогноз на бій Усик – Ф'юрі

Дерек Чісора поділився очікуваннями від поєдинку за абсолютне чемпіонство в надважкій вазі. Зірковий британський боксер вважає, що в Тайсона Ф'юрі може знову відкритися розсічення.

У травні в Саудівській Аравії відбудеться бій між чемпіоном світу за версіями WBA, WBO, IBF, IBO в надважкій вазі Олександром Усиком та володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі. Переможець стане абсолютним чемпіоном світу в найпрестижнішому дивізіоні.

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Чісора про поєдинок Усик – Ф'юрі

Своїми очікуваннями від поєдинку поділився зірковий британський боксер Дерек Чісора, який бився з обома чемпіонами і обом програв. За його словами, в Тайсона Ф'юрі може знову відкритися розсічення.

"Ф’юрі доведеться боксувати. Він не може просто стояти, тому що його око ще не загоїлося. Над оком ще розсічення.

Я знаю, що Усик тренуватиметься цілити в око, щоб розсічення знову відкрилось. Отже, буде багато крові", – сказав Дерек Чісора.

Усик та Ф'юрі мали провести об'єднавчий поєдинок 17 лютого, але його вже вдруге було перенесено через травму Тайсона. Бій перенесли на 18 травня.