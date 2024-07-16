Екссуперник Кличка й Усика брутально головою вдарив кур'єра: відео з місця конфлікту

Досвідчений британський боксер Дерек Чісори потрапив у гучний скандал. Це сталося після публікації відео в соцмережах.

У нього виник конфлікт із кур'єром, який переріс у фізичне насильство. Події відбувалися на вулицях Лондона.

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Подробиці скандалу

40-річний спортсмен вступив у сутичку з працівником служби доставки Deliveroo. Той на велосипеді їхав по тротуару, де їли люди, що, ймовірно, не сподобалося боксеру.

Спочатку Чісора гучно сварив кур'єра, але тільки словами все не закінчилося. Відомий британський боксер вступив у сутичку, а потім вдарив велосипедиста головою.

Внаслідок цього кур'єр втратив рівновагу. Він упав на землю, після чого фільмування конфлікту було завершено.

Як Чісора ударив кур'єра на вулиці: дивіться відео

Зазначимо, що свій наступний бій Дерек Чісора має провести вже 27 липня. Його суперником буде Джо Джойс.