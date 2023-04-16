Нападник збірної Італії потрапив у ДТП в Римі: у нього врізався трамвай – фото з місця аварії

Гравець Лаціо Чіро Іммобіле разом з доньками став учасником аварії. Футболіст отримав незначні ушкодження хребта, ребра та руки.

У п'ятницю, 14 квітня, Лаціо здобув четверту поспіль перемогу в Серії А, розгромивши Спецію. Один із голів тоді забив головний голеадор римлян Чіро Іммобіле.

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Італієць довго відновлювався від пошкодження, але на вихідних отримав нове. Причому пов'язане воно не з тренуваннями, а з аварією. Чіро потрапив до ДТП в Римі.

Деталі пригоди

33-річний форвард їхав столицею Італії на своєму Land Rover Defender разом із двома доньками. Інцидент виник через трамвай, водій якого не впорався із керуванням.

Коли було червоне світло, трамвай зіткнувся із автівкою Іммобіле та зійшов з рейок. Доньки футболіста Лаціо не постраждали, а сам Чіро отримав пошкодження хребта, складний перелом ребра та легке пошкодження руки.

Лікарі оцінили його стан як стабільний, але Іммобіле залишається під наглядом у відділенні невідкладної допомоги. А ось транспортний засіб сильно розбився. Всього у ДТП постраждали семеро пасажирів трамваю, їх госпіталізували.



Автомобіль Чіро Іммобіле після ДТП / кадр з трансляції Local Team

Вдалий сезон Лаціо

Відзначимо, що Лаціо проводить вдалий сезон. За вісім турів до фінішу "орли" впевнено йдуть другими і мають всі шанси повернутися в Лігу чемпіонів.

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Сам же Іммобіле багато часу лікувався, але і без цього встиг награти 30 матчів за сезон. На його рахунку 12 голів та 5 асистів. До слова, раніше Чіро аж чотири рази ставав найкращим бомбардиром Серії А – за Торіно у 2014-му та за Лаціо у 2018, 2020 та 2022 роках.