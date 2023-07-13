"Це з області фантастики, а я реаліст": ексзахисник Барселони розповів, чи повернеться в УПЛ

Український захисник Дмитро Чигринський розповів, у яких чемпіонатах хотів би продовжити кар'єру. Футболіст підтвердив, що покинув грецький Іонікос т перебуває у статусі вільного агента.

З підсумками сезону-2022/2023 Іонікос, за який виступав Дмитро Чигринський, понизився у класі. Українець покинув команду одразу по закінченню чемпіонату, адже у його контракт було чітко прописано – якщо клуб вилітає з елітного дивізіону Греції, то їх співпраця автоматично розривається.

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Чигринський: Я відкритий до всього, навіть до екзотичних варіантів

Наразі Чигринський тренується самостійно та очікує пропозиції від інших клубів. Дмитро заявив, що реально дивиться на свій вік, тому не очікує цілої гори пропозицій. Не виключено, що контракт із новим клубом український футболіст підпише у липні-серпні.

Колишній захисник Барселони розповів, з яких країн готовий розглянути пропозиції.

Я відкритий до всього, навіть до екзотичних варіантів. Пам'ятаю, коли успішно грав за АЕК, у мене були варіанти продовжити кар'єру в Китаї, Японії та ОАЕ. Але я відмовився. Тоді пріоритети були інші: я хотів виступати у Європі. АЕК грав у Лізі чемпіонів та Лізі Європи і я хотів якомога довше виступати на цьому рівні,

– сказав Дмитро.

Трансферними питаннями у футболіста займається його агент Олександр Панков. Також Чигринський заявив, що відкритий до запрошень ще із двох країн – Індії та Індонезії.

Чи буде повернення в Україну та Шахтар

Також Чигринський розповів, що був інтерес із рідної України. Однак розмови так і не дійшли до конкретики. Однак захисник зізнався, що йому не надто було цікаво повертатись в український чемпіонат.

"Пропозиції з України? Коли тільки закінчився чемпіонат Греції, Панков казав, що розмовляє з деякими командами, але до конкретики справа не дійшла. Скажу чесно, я грав в Україні довгий час і знаю наш футбол. Зараз мені було б набагато цікавіше спробувати щось нове або залишитись у Греції", – розповів Дмитро.

Повернення у Шахтар? Давайте будемо реалістами. Для чого Шахтарю збирати ветеранів? У них вистачає досвідчених футболістів: Ракицький, Степаненко, Пятов, який нещодавно закінчив ігрову кар'єру. Так що моє запрошення в Шахтар – це з області фантастики, а я реаліст,

– додав Чигринський.

Український період у кар'єрі Дмитра Чигринського

Нагадаємо, що до 2016-го із перервою на перехід у Барселону Чигринський виступав в Україні.

Розпочинав свою кар'єру в УФК Львів. Після чого пограв за Шахтар-2 та запорізький Металург. У 2006-му доєднався до першої команди "гірників".

У 2009-му відбувся трансфер захисника у Барселону. Однак влітку 2010-го Дмитро повернувся у Шахтар, з який ще пограв 5 років.

У статусі вільного агента дістався Дніпру та пограв за дніпрян до 1 липня 2016-го. Після чого Чигринський поїхав грати у грецький АЕК. Від того часу грав у Греції.

У футболці Шахтаря Чигринський відіграв найбільше матчів у кар'єрі – 189 поєдинків (16 голів та 2 асисти).