Чешка Давидова виграла дебютну у сезоні гонку Кубка світу з біатлону, дві українки у топ-25

У шведському Естерсунді індивідуальною гонкою серед жінок стартував перший етап Кубка світу з біатлону. Збірна України була представлена Анастасією Меркушиною, Юлією Джимою, Валентиною Семеренко та Катериною Бех.

Також Україну мала представляти Ірина Варвинець, яка виступає у новому сезоні під прізвищем Петренко, але 29-річна українка знялася через проблеми зі шлунком.

До слова Українка Блашко здобула другу поспіль "бронзу" на першому етапі Кубка IBU

Хід гонки

Чемпіонкою першої гонки сезону стала чешка Маркета Давидова. З чотирма нулями вона випередила найближчу переслідувачку Лізу Терезу Гаузер на 1:17 хвилини. У топ-3 – німкеня Деніз Геррманн.

Серед претенденток на високі місця у індивідуальній гонці серед українок була Юлія Джима. Проте головною претенденткою на подіум у складі збірної України стала не Джима, а Валентина Семеренко. До останнього вогневого рубежу 35-річна біатлоністка йшла у топ-4, не припустившись жодної хиби. І мала теоретичні шанси на потрапляння у топ-3 за умови чистої стрільби та високої швидкості.

19 з 20 мішеней Семеренко вдалося закрити. Окрім останньої мішені, яка означала для неї хвилину штрафу. Із таким результатом Валентина Семеренко могла чіплятися лише за сьому позицію, але і її не втримала – на останньому колі українка багато програла ходом та фінішувала 17-ю.

Юлії Джимі завадили фінішувати у топ-10 три штрафні хвилини. Ще на першій стрільбі Джима не закрила дві мішені, і хоча відстріляла чисто наступні два вогневі рубежі, на останньому припустилася ще однієї хиби. У підсумку Джима посіла 22 місце.

Щодо результатів інших українських біатлоністок, то Анастасія Меркушина з трьома штрафними хвилинами залишилася за межами топ-70. А ось у Катерини Бех робота на вогневих рубежах не склалася – сім штрафних хвилин. З таким результатом вона навіть не потрапила у топ-100.

Кубок cвіту з біатлону, Естерсунд, жіноча індивідуальна гонка

1. Маркета Давидова 42:43.5

2. Ліза Тереза Гаузер +1:17.7

3. Деніз Геррманн (Німеччина, 0+1+0+0) +1:23.0

…

17. Валентина Семеренко (Україна, 0+0+0+1) +3:11.4

22. Юлія Джима (Україна, 2+0+0+1) +3:27.6

71. Анастасія Меркушина (Україна, 2+1+0+0) +6:06.2

107. Катерина Бех (Україна, 2+1+3+1) +9:47.7