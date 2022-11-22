Ліонель Мессі – перший аргентинець, який відзначився бодай голом на чотирьох чемпіонатах світу.

Цікаво Ліонель Мессі забив перший гол на ЧС-2022 у дуже неоднозначному епізоді

Турніри, на яких відзначався Мессі

Свій перший гол на Мундіалях Мессі забив у 2006 році в Німеччині у ворота збірної, яка тоді ще називалась Сербія та Чорногорія. Чемпіонат світу в ПАР для аргентинця був провальним. Жодного голу забити він не зміг.

У 2014 році у Бразилії Аргентина дійшла до фіналу. На турнірі Мессі відзначився 4 голами. Він забив у ворота Боснії та Герцеговини, Ірану та двічі Нігерії.

За 4 роки, у 2018, Мессі забив знову нігерійцям. Гол у ворота збірної Саудівської Аравії на ЧС-2022 став для Мессі 7 на Мундіалях.

Габріель Батістута та Дієго Марадона забивали лише на трьох чемпіонатах світу. Батістута в 1994, 1998 та 2022 роках, Марадона в 1982, 1986 та 1994 роках.