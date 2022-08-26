Чергова поїздка на Кіпр: Дніпро-1 отримав суперників в Лізі конференцій

В цьому сезоні Україну в Лізі конференцій представлятиме лише Дніпро-1. Для команди це буде дебютний сезон в єврокубках.

Дніпро-1 виступатиме на груповому етапі Ліги конференцій. Все через те, що команда не змогла подолати кваліфікацію Ліги Європи, поступившись кіпрському АЕКу з Ларнаки. Тепер ця команда в Лізі Європи зіграє з київським Динамо.

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Але Дніпро-1 таки ще завітає на Кіпр. Під час жеребкування групового етапу Ліги конференцій в суперники дніпрянам випав Аполлон з Лімасолу.

Ще два суперники на груповій стадії турніру – нідерландський АЗ Алкмаар та Вадуц з Ліхтенштейна. Для останніх це теж дебютний виступ на груповій стадії єврокубків.

Переможець групового раунду одразу виходить до 1/8 фіналу турніру, а команди, які посіли другі місця у групах гратимуть стикові матчі за те, щоб пробитися в 1/8 фіналу Ліги Конференцій.

Груповий раунд Ліги Конференцій стартуватиме 8 вересня. Повний календар матчів Дніпро-1" буде оприлюднено додатково.