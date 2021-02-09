У чемпіонаті України хочуть повернути глядачів на трибуни і звернулися до МОЗ

Президент Федерації баскетболу України (ФБУ) Михайло Бродський звернувся до Міністерства охорони здоров'я з проханням повернути на трибуни стадіонів і залів уболівальників.

З жовтня 2020 року рішенням Кабміну всі спортивні заходи проходять при порожніх трибунах. У той же час кінотеатри та заклади культури можуть проводити заходи при 50% заповненні залів.

Дивіться також: Вашингтон з Ленем у старті зазнав чергової поразки в НБА

З огляду на перехід до адаптивного карантину до кінця квітня 2021 року і певні послаблення, Бродський закликав Головного державного санітарного лікаря України дозволити проведення офіційних спортивних заходів за умов наповненості трибун не більше ніж на 50%.

"Просимо вас передбачити в проєкті постанови норму, згідно з якою буде дозволено проведення офіційних спортивних заходів з глядачами в кількості не більше 50% від загальної кількості місць з дотриманням санітарних і протиепідемічних норм", –йдеться в заяві Бродського.

На даний момент всі баскетбольні матчі як професіоналів, так і любителів проходять без публіки. У чемпіонаті України з футболу і в багатьох інших видах спорту схожа ситуація.