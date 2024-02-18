Шалений ляп воротаря: у Австрії було забито найшвидший гол в історії чемпіонату – відео

У австрійській Бундеслізі 17 лютого відбулися матчі 19 туру. В одному з них лідер чемпіонату РБ Зальцбург на виїзді зустрічався з БВ Лінцем.

Поєдинок закінчився з рахунком 1:1. На забитий м'яч Петара Раткова господарі відповіли взяттям воріт від Мануеля Маранди, повідомляє 24 Канал.

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Історична подія

Цей матч переписав історію австрійського футболу саме завдяки першому голу. Нападник "червоних биків" відкрив рахунок у зустрічі.уже на шостій секунді гри.

Він одразу пішов пресингувати голкіпера після стартового свистка й така наполегливість дала свій результат. Коли воротар БВ Лінц спробував зробити довгу передачу, Петер Ратков виставив ногу й від неї м'яч зрикошетив у сітку воріт господарів.

Гол сербського форварда став найшвидшим в історії австрійської Бундесліги..

Дивіться відео історичного взяття воріт у матчі БВ Лінц – РБ Зальцбург

Зазначимо, що після нічиєї в 19 турі РБ Зальцбург продовжує очолювати турнірну таблицю чемпіонату Австрії, але тепер найближчий переслідувач Штурм Грац відстає від лідера на 3 очки та має один матч у запасі.

. Автор історичного гола 20-річний Петар Ратков проводить дебютний сезон у складі "червоних биків". У нинішній кампанії він забив п'ять голів у 22 матчах у всіх турнірах.