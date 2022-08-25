В Аргентині форвард забив космічний гол із 70 метрів: божевільне відео

Божевільний голасо

Атлетіко Тукуман наколотив у ворота Барракас Сентраль чотири голи. Автором останнього м'яча став Матео Коронель, який забив майже через усе поле, пише 24 канал.

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Штрафний гостей закінчився голом суперника. Футболісти Атлетіко відбились після розіграшу стандарту. М'яч підхопив форвард Коронель та наважився на удар із власної частини поля. Матео пробив прямісінько у сітку воріт суперника. Голкіпер вийшов із лінії своїх володінь, але не очікував такого пострілу від нападника опонента.

Шедевр із 70 метрів від Коронеля поставив красиву крапку у матчі. У підсумку – 4:0. Шалений гол був опублікований в офіціному твітері ФІФА.